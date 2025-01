El PSOE de Palma ha registrado seis enmiendas a la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno del Ajuntament, que recorta la participación de los grupos políticos. Según los socialistas, «el equipo de gobierno pretende reducir en un 35 por ciento la participación de los grupos de la oposición durante los plenos, un hecho que se suma a la reducción de la presencia de entidades y asociaciones, que también han visto cómo se recortaba su derecho a intervenir en las sesiones plenarias».

El portavoz socialista en Cort, Francisco Ducrós, ha señalado que «al alcalde no le gustan los plenos. No quiere que los grupos, entidades y las asociaciones ejerzamos nuestro derecho de control al equipo de gobierno». Con la presentación de estas seis enmiendas, el PSOE de Palma pretende «aumentar la participación tanto política como ciudadana en las sesiones plenarias del Ajuntament. Y no solo eso: también queremos que haya una mayor transparencia y que se haga un trabajo más efectivo de modernización de la institución, teniendo siempre en cuenta la voz de todo el mundo».

El PSOE pide que se elimine el recorte del 35 por ciento de las proposiciones que pueden presentar los grupos de la oposición. También piden que las entidades y asociaciones que quieran participar en el pleno sean aquellas que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC) y, por tanto, «no haga falta que estén declaradas de utilidad pública. Un cambio introducido por el actual equipo de gobierno ha dejado fuera a muchas entidades y asociaciones».

También han pedido que las solicitudes de información de los grupos que no se contesten a los diez días, se trasladen al siguiente pleno para que sean respondidas por los regidores del equipo de gobierno. También han pedido que las comisiones previas al pleno se graben y se retransmitan en directo, como los plenos, así como la creación de un comité de modernización y mejora del funcionamiento del pleno del Ajuntament de Palma.