Un erótico Sant Sebastià que tapa sus partes íntimas con una sobrasada mientras es devorado por unos demonios. Esta es la propuesta de cartel de la artista Lluïsa Febrer con motivo de la Revetla que organiza Podemos en la plaza Santa Eulàlia. El próximo día 19, a partir de las 19.00 horas, se celebrará la Santa Punxada para celebrar «Sant SebastiàQ+. Es patrona y patrón de la comunidad gay y, parece mentira, pero nunca la Revetla de Palma se ha tenido en cuenta como factor esencial e importantisimo en su programación y en su carácter», ha señalado Víctor Conejo en sus redes sociales, encargado de organizar esta cita.

En la plaza contará con varias sesiones de DJs, con Papa Topo, Xisc DJ set, Fabián Roelandt, Freenipples, Coneja Mansa, No Nanay y Santa Servera Màrtir. Organizado junto a Podemos Palma, la fiesta se alargará hasta las tres de la mañana en Santa Eulàlia.

Desde el grupo municipal de Podemos, la concejala Lucía Muñoz ha señalado que «la idea es reivindicar al colectivo no solo el día del Orgullo, sino aprovechar que Sant Sebastià es un icono gay. Y de ahí el concepto de fiesta que queríamos hacer. Esperemos que no haya polémica porque el cartel sea ofensivo, sino que sea ofensivo no hablar más del colectivo el resto del año».

La artista Lluïsa Febrer ha creado un cartel en el que se representa a Sant Sebastià tanto con forma masculina como femenina, mientras son acariciados por unos demonios. Un DJ con la imagen de Dios se ha puesto al frente de los platos. Febrer es autora de otro cartel que el año pasado levantó una gran polémica con motivo del fogueró de la Assamblea Antipatriarcal de Manacor.