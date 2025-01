Més per Palma ha cargado este jueves contra el PP en Cort por una modificación del reglamento que implicará que la oposición tenga menos iniciativas en cada pleno mensual. El PP justifica la medida por la necesidad de acortar la duración de los plenos (habitualmente pueden durar unas nueve horas), pero los ecosoberanistas tildan este cambio de «retroceso inaceptable en calidad democrática».

En concreto, el pasado diciembre la Junta aprobó modificar un artículo que hasta ahora permitía al resto de grupos aprovechar el cupo de iniciativas no utilizado por los demás, distribuyendo proporcionalmente esos 'huecos' restantes. Como el PP, como partido que gobierna, no presenta casi mociones (iniciativas no legislativas), en la práctica esto se había traducido en que los grupos de la oposición tenían más margen en todos los plenos. Con el nuevo reglamento, cada grupo tendrá un número fijo, inferior, asignado desde el inicio. El equipo de gobierno recalcó que la Secretaría General del pleno realizó un estudio en abril de 2024 en el que analizó la duración de las sesiones y comparó la regulación palmesana con otras grandes capitales, comprobando que el número máximo de iniciativas en otros municipios es inferior.

Sin embargo, desde Més censuran que estas decisiones se hayan tomado «unilateralmente», «sin diálogo con el resto de fuerzas». «No sólo es un desprecio a la pluralidad democrática, sino un ataque directo a los derechos de participación y control», en palabras de la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

En el Ajuntament hace tiempo que se habla de que los plenos son excesivamente largos, pero no hay consenso en cómo acortarlos. Además, el sistema municipal prevé que las iniciativas que van al pleno pasen una semana antes por las comisiones, donde ya se votan preliminarmente (aunque el voto que cuenta es el plenario) y pueden debatirse anticipadamente, de manera que se omitan luego el día del pleno. No obstante, el reglamento no establece obligaciones ni límites para los grupos a la hora de utilizar esta posibilidad, y algunos meses se debaten muy pocas iniciativas en las comisiones, dejando más contenido para la sesión plenaria.

Intervenciones de entidades

Con todo, esta decisión del equipo de gobierno se produce en un momento sensible, cuando también se ha tocado otro aspecto de los plenos: los criterios que definen qué entidades pueden intervenir en ellos. En octubre el Ajuntament anunció un nuevo trámite por el que desde este enero sólo pueden participar entidades que además de estar en el registro municipal cuenten con la declaración de utilidad pública municipal. El reglamento ya lo contemplaba así, pero hasta la fecha se había hecho una interpretación más flexible. Según Més, esto supondrá que un 80 % de las entidades del registro quedarán excluidas.

"¿Por qué el PP y el alcalde Jaime Martínez tienen miedo de escuchar las aportaciones de las asociaciones?", se ha preguntado Truyol. "Esta exclusión revela un intento deliberado de evitar el diálogo, el debate y cualquier crítica a su gestión. El PP quiere evitar el control y la crítica», ha censurado.