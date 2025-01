Nuevo enfrentamiento entre el Obispado de Mallorca y las Jerónimas. El pasado día de Nochebuena las monjas del monasterio de Santa Isabel de Palma abrieron sus puertas, pese a que es de clausura, para acoger una comida para personas mayores solas y sin recursos y justo antes, a las doce y media, quisieron celebrar una misa, aunque el Obispado prohibió su celebración ya que «no es un lugar que está abierto al culto». Se trata de un capítulo más en el largo historial de conflictos entre el Obispado de Mallorca y las Jerónimas, ya que éstas últimas defienden que son las «legítimas propietarias del monasterio».

La prohibición de la celebración del culto llegó cuando la iglesia del monasterio estaba repleta de fieles y el cura estaba a punto de oficiarla. El malestar entre los presentes fue mayúsculo y se llevó a cabo la celebración pero sin la eucaristía. El sacerdote señaló justo en ese momento a los asistentes que «me han llamado diciéndome que esta iglesia no está abierta al culto y no puedo celebrar misa. Me corresponde callar y rezar para que la justicia se manifieste. De todas maneras quiero felicitaros a todos, datos las gracias y desearos una Navidad agradable», mientras exhortaba a los fieles allí reunidos «a creer en la bondad que Jesús expresó con su nacimiento. Él quiere que nos humanicemos y hagamos el bien». La última misa celebrada en la iglesia del monasterio es el 12 de septiembre de 2024.

La Madre Natividad, Madre Federal de la Orden de San Jerónima y priora del Monasterio de Santa Isabel de Palma, apostó por abrir las puertas del monasterio «a las personas más necesitadas. ¡Que nadie se sienta solo en Navidad!». La comida solidaria contó con la colaboración del Ajuntament de Palma y Cruz Roja y contó con un menú formado por consomé, fiambres navideños, pavo asado en el horno de leña del convento y turrones artesanos. También se ofreció un menú halal para los musulmanes asistentes, con couscous y pollo halal frito, pan sin fermentar y dulces.

El enfrentamiento entre el Obispado de Mallorca y las Jerónimas se remonta a varios años atrás, en los que las Jerónimas defendían ser las propietarias del convento. De momento ya cuentan con dos sentencias a favor pero el Obispado está a la espera de que el Tribunal Supremo acepte su recurso de casación, en tercera instancia. En la actualidad las monjas jerónimas no se encuentran en este convento, sino en el de Inca, y defienden su titularidad en ese convento desde 1485. Desde el Obispado de Mallorca han declinado hacer declaraciones al respecto.