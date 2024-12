El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha rechazado que el Ajuntament de Palma tenga que pagar una indemnización a Cepsa por el desmantelamiento de la gasolinera de la plaça Garcia Orell (plaça de les Columnes). La empresa había presentado un recurso contra un acuerdo de la Junta de 2021, durante el mandato del Pacte, con el que la administración municipal inició la recuperación del espacio.

La jueza entiende que no procede ninguna indemnización pese a que la ocupación del espacio ilegalmente fuera tolerada durante años por las autoridades. La sentencia recalca que la gasolinera no pagó ninguna tasa por utilizar el dominio público. «En otras palabras, la utilización del dominio público durante 62 años sin pagar tasa alguna no puede fundamentar la indemnización a favor de la recurrente cuando la recuperación del dominio se debe al interés general, amén de que la explotación fue arrendada a un tercero sin autorización del Ajuntament», recoge el juez.

La magistrada desestima todos los argumentos de la empresa y además la condena en costas. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

El Ajuntament inició en la legislatura anterior el desmantelamiento de ésta y otras gasolineras dentro del casco urbano de Palma que operaban ilegalmente y sin título, dando un plazo a las empresas para desmontar los surtidores. Las de plaça Progrés y Avingudes siguen instaladas a día de hoy pese a los requerimientos de Cort.