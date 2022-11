A la espera del cierre de las gasolineras de Avingudes y Progrés

Las gasolineras de Avingudes y Plaça Progrés siguen sorteando su cierre, ordenado para estos días por el Ajuntament. «A nosotros nadie nos ha comentado nada», dijeron este lunes trabajadores de estas gasolineras afectadas por la clausura. Desde 2008 carecen de licencia para su actividad y llevan catorce años en funcionamiento desde entonces. Fuentes del Consistorio palmesano señalaron que «el plazo finaliza esta semana. Se cuenta a partir de que se hiciera efectiva la notificación». Si pasado el plazo continúan activas, fuentes municipales dijeron que «hay un procedimiento establecido que se seguirá, pero desde el Ajuntament no se quiere adelantar acontecimientos y se hará público, en su caso, si ocurre».

Desde el Consistorio señalaron que la fecha exacta del cierre exigido «irá en función de si la empresa acepta o no la notificación. Se les ha dado un plazo de 10 días naturales [que se cumple hoy] para dar por recibida la notificación. Si no es así, se abre un nuevo plazo de 10 días hábiles. De este modo, se puede llegar al día 18 de noviembre». Mientras tanto, los empleados de las dos estaciones de servicio aún desconocen que será de su futuro laboral. No tienen ninguna noticia del cierre por parte de la empresa y ayer continuaban trabajando con total normalidad.

Desde la empresa propietaria de las dos estaciones, Pedro Llompart y Antonio Pieras S.A. han declinado hacer declaraciones «ya que este tema lo están gestionando nuestros abogados y está en sede judicial». Las gasolineras iniciaron su actividad en 1958 y tenían una concesión por 50 años, que se agotó en 2008. Por otro lado, la empresa lleva desde el año 1985 sin pagar el canon municipal correspondiente.

Los usuarios, por su parte, también desconocen qué ocurrirá con las gasolineras. En la estación de servicio de Avingudes, Gerard advertía este lunes que «si no puedo repostar aquí, lo haré en Nou Llevant. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y me parece bien el cierre. Creo que esta gasolinera genera mucho colapso y en verano es una locura. Me parece mejor que se dedique este espacio a zonas verdes». La gasolinera de Avingudes ocupa 430 metros cuadrados de suelo público.

La gasolinera de Plaça Progrés ocupa 500 metros de superficie y Francisco Mulet, cliente habitual, advirtió que «me viene fatal el cierre. Las gasolineras más cercanas son las de Joan Miró y Andrea Doria pero están muy mal ubicadas». Mulet se mostró preocupado por el proyecto de semipeatonalización previsto para la plaza: «Esto se va a colapsar».