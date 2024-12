El Ayuntamiento de Palma no cuenta con poder aplicar la gratuidad del transporte público en la EMT a partir del 1 de enero, al menos hoy por hoy, y esperará a la aprobación del Consejo de Ministros para decidir definitivamente si hay cambios. El anuncio que adelantó ayer Podemos a nivel estatal, como parte de un acuerdo de presupuestos con el Gobierno, era que el Estado mantendría la medida durante seis meses en 2025. Una propuesta que para el alcalde de Palma, Jaime Martínez, es un «disparate». El anuncio de Podemos se ha visto corroborado después por un comunicado de la Delegación del Gobierno, extendiendo la medida a todo el año, pero esa confirmación ha sido posterior a estas declaraciones del alcalde.

En cualquier caso, desde Cort insisten en que la confirmación oficial, la única que cuenta, es la aprobación en el Consejo de Ministros, donde se podrá ver «la letra pequeña», las condiciones y qué se cubre exactamente. De hecho, resaltan que el comunicado de la Delegación habla de que la medida se aprobará «previsiblemente» el lunes.

El caso es que los presupuestos de la EMT y los del Ayuntamiento, que se aprobarán el lunes no contaban con esta posibilidad. «La previsión es que no va a haber gratuidad en 2025, la EMT está trabajando en esa línea, los ciudadanos están adaptando sus perfiles de tarjetas. Tengo la misma información que usted», indicaba Martínez a los periodistas, antes de la confirmación de Delegación del Gobierno. Además este aviso se produce a pocos días de la entrada en vigor de la medida, por lo que desde el Ayuntamiento recuerdan que la medida requiere de adaptaciones informáticas que no es posible prever de un día para otro.

Además, como el anuncio inicial de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, hablaba de seis meses, el alcalde de Palma deslizaba que «en junio volveremos a estar pensando a ver si es gratuito o no, dependiendo de si Pedro Sánchez tiene que pactar algo más con Podemos». «Yo creo que Palma no se merece que desde Madrid se juegue de esta manera con los ciudadanos y con la financiación de los ayuntamientos», ha reivindicado.

Independientemente de la confirmación oficial, Martínez ha vuelto a quejarse de que «dejan a los ayuntamientos afectados con agujeros económicos que no pueden prever». Palma ha protestado en reiteradas ocasiones porque la asignación de la ayuda que le llega es insuficiente para cubrir el coste real de la medida. Martínez ha recalcado que en el caso de Palma ha supuesto ya un déficit de 15 millones de euros. «El transporte público de Palma no ha sido gratuito nunca, es una mentira, el Estado no nos ha cubierto la totalidad del gasto que necesita cubrir la EMT. La empresa no puede seguir soportando agujeros deficitarios», ha denunciado. De hecho, el Ayuntamiento suscribió un crédito para paliar el problema de flujo de caja derivado de esta situación, lo que supone un perjuicio para las arcas municipales por el pago de intereses.

En un pleno el alcalde censuró públicamente que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha contestado a sus solicitudes de reunión por otro asunto, el dinero del tranvía, que el municipio quiere destinar a la EMT. El regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, también ha criticado que el Ayuntamiento aún no ha recibido «ni un céntimo» por la gratuidad de este 2024. De hecho, la orden de pago se ha hecho esta misma semana, por lo que la llegada de los fondos todavía tardará un poco más. Igualmente, Deudero ha subrayado que como se prevé que el número de viajeros transportados siga creciendo, el déficit económico creado se vaya ensanchando más.