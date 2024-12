¿Se está realizando vudú o algún otro tipo de ritual en la montaña de Génova? Rosa Santandreu, vecina del pueblo, afirma haber encontrado esta semana los restos de una cabra decapitada con las patas cortadas. «Sobre ella había dos gallos negros también decapitados y no es la primera vez que ocurre», dice la afectada.

Los hechos han ocurrido en el camino de la montaña de na Burguesa a la altura de la ermita. «Estaban en un punto de la senda donde la gente pasea con lo perros y van familias con niños y ciclistas», lamenta. Teme que los autores de estos actos puedan ser personas peligrosas y avisa del riesgo que representan para los vecinos del pueblo.

«Está claro que algunos descerebrados están haciendo por ahí prácticas de vudú o vete a saber qué, pero considero que quien hace esto es gente peligrosa, se tiene que investigar», dice Santandreu. Afirma haber denunciado verbalmente el caso a la Policía Local que habría dado parte al Seprona.

La vecina asegura que en otras ocasiones ya había encontrado animales mutilados en el cementerio de Génova, «sobre todo gatos negros». «Todos los fines de semana hay fiestas de botellón en esa zona, de gente que no es del pueblo y dejan la montaña llena de basuras, cristales rotos, preservativos, jeringuillas y excrementos humanos. Somos los vecinos de Génova los que con paciencia y asco lo retiramos como buenamente podemos porque las autoridades competentes de la zona no hacen nada por remediarlo. Así ha sido durante años, pero lo de estos animales ya es el colmo», reflexiona.

«¿Quién nos asegura que la próxima vez no elijan un ser humano? ¿Quién me dice que no encontraré en mis paseos la próxima vez un perro o un gato decapitado que hayan robado para divertirse?», concluye.