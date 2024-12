El PP ha dejado solo a Vox en una petición al Govern para retirar el requisito del catalán en áreas como sanidad, educación o cultura. En comisión, hace unos días, el PP había votado a favor de esta medida, pero finalmente los ‘populares’ han cambiado su posicionamiento en el pleno.

El equipo de gobierno se ha excusado en una cuestión competencial, porque la redacción de Vox había incluido en el punto áreas en las que la Comunidad Autónoma no tiene competencias, como Justicia. No obstante, la regidora de Funció Pública, Mercedes Celeste, ha reconocido a sus socios que comparten «el espíritu» de la moción. Con todo, el PP no ha planteado una redacción alternativa, a pesar de que sí lo ha hecho con otro punto de la moción.

«Excusas»

El portavoz adjunto de Vox, Fulgencio Coll, no ha reprochado al PP este cambio de voto, pero la izquierda no lo ha pasado por alto. PSOE, Més y Podemos han calificado los argumentos de Celeste «excusas» que han relacionado con la crisis política a nivel autonómico.

«El enfado tan grande que tenía el alcalde en la reunión de Campos le duró poco», ha dejado caer Miquel Àngel Contreras (Més), en alusión al encuentro donde alcaldes del PP animaron a Marga Prohens a convocar elecciones. Desde el PSOE, Óscar Cereijo ha instado al PP a aclarar dónde ponen la línea roja en el asunto de la lengua: «No sabemos si opera dentro de la Via de Cintura».

Desde Vox han indicado que siguen trabajando con el PP en identificar los puestos de trabajo municipales que no necesiten el requisito de catalán, un listado todavía no finalizado. Por otro lado, el PP sí ha votado en el pleno a favor de pedir al Govern «garantizar la educación en la lengua oficial que se solicite en la primera enseñanza, de forma que estimule la solicitud» de vacantes en la Administración General del Estado.