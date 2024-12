El Liceo Francés internacional de Palma ha despedido el año 2024 con una multitudinaria celebración cuyo principal protagonista ha sido el Flashmob que llevan semanas preparando. Alumnos, personal docente y familias han representado este baile coordinado en uno de los lugares más emblemáticos de Mallorca, el Castell de Bellver.

No es la primera vez que el Liceo Francés internacional de Palma organiza y representa un Flashmob, de hecho, hace 10 años consiguieron reunir a 500 alumnos en la Plaza Mayor de Palma que bailaron al son de la canción Get Lucky. Alumnos de 3 a 18 años y profesores del colegio internacional estuvieron respaldados por sus familias que acudieron al lugar para no perderse ese gran momento.

Diez años después del primer Flashmob del colegio en la Plaza Mayor de Palma, se ha decidido apuntar aún más alto: cerrar este año olímpico con un gran baile protagonizado por más de 600 alumnos frente al emblemático Castell de Bellver. El Flashmob organizado por el LFiPalma este año es una iniciativa del equipo pedagógico. El objetivo es desarrollar un proyecto integrador que uniera a toda la comunidad educativa mediante una coreografía creada especialmente para los Juegos Olímpicos de París, la cual se trabajó durante las clases de Educación Física.

Es por ello que hoy 16 de diciembre más de 600 alumnos, personal docente y familias han partido del Liceo Francés internacional de Palma, situado en Sa Teulera. Una antorcha olímpica ha sido el elemento elegido para ir pasando de mano en mano de los alumnos de todos los niveles, padres y profesores durante el camino que han recorrido entre el colegio y el Castell de Bellver. Una vez han llegado al castillo, más de 600 personas han bailado la coreografía que llevan semanas preparando al son de la canción Future -La Danse des Jeux.

La emoción y la expectación ha sido notable entre todos los participantes y asistentes: alumnos de todas las edades, desde los 3 a los 18 años, así como con todo el personal docente del centro y familias. Con este emocionante proyecto esperan dentro de 10 años seguir celebrando juntos experiencias enriquecedoras que fortalezcan su espíritu de unión y colaboración.