Vox ha reclamado solares para que puedan aparcar los caravanistas y puedan vivir allí. El portavoz del grupo municipal, Fulgencio Coll, ha hecho esta propuesta después de que este miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentara la nueva ordenanza cívica en la que se prohibirá aparcar a las caravanas y multará a quienes vivan allí.

Coll propuso este jueves en el pleno la creación de «áreas donde aquellos quieran vivir en una autocaravana, puedan hacerlo. Igual que se hace en EE UU y así evitar quejas vecinales». El concejal de Vox señaló que entiendo la necesidad de vivir en caravanas porque los precios están disparatados. Pero llevamos cinco años pidiendo que se facilite la construcción de viviendas». Coll criticó la situación actual que viene «de la pésima gestión del gobierno progresista que no ha hecho viviendas».

Por parte del equipo de gobierno, el regidor Llorenç Bauzá ha señalado que «estamos trabajando para que todas las personas que viven en la calle puedan hacerlo en sitios dignos. Por eso, desde Serveis Socials se han puesto en marcha todos los mecanismos para ofrecerles soluciones». En cuanto a la aplicación de sanciones por vivir en autocaravanas «no se aplicará en el caso de los colectivos vulnerables. Se estudiará todos los casos de manera individualizada», explicó Bauzá.

Sin embargo, muchos caravanistas cuentan con empleo y salarios regulares, aunque no pueden acceder a una vivienda por los altos precios. Bauzá insistió en que «el equipo de gobierno pone soluciones en materia de vivienda y se ha puesto en marcha un plan de choque para conseguir vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables», dijo el concejal en referencia a las 1.200 viviendas que se construirán en solares municipales. Bauzá insistió en que «Serveis Socials estudiará caso por caso la vulnerabilidad» aunque no aclaró si se cambiarán los baremos de las personas que viven en estos asentamientos.

Por su parte, el portavoz del PSOE en Palma, Francisco Ducrós, mostró su indignación con el alcalde Jaime Martínez ya que «persigue a personas que no tienen donde vivir en Palma. Si como dice él solo se puede vivir en una vivienda, se ha de resolver la situación actual. Pero la única medida que lleva adelante es la persecución».

Ducrós lamentó que «muchas personas no tienen otra opción más que ir a vivir en una caravana. No se puede mirar hacia otro lado. Cada mes llevamos propuestas al pleno para facilitar el acceso a la vivienda. Por ejemplo, hemos reclamado que se destinen 30 millones para que se destinen a vivienda que el alcalde rechazó. Desconoce los problemas de la ciudadanía. Mantiene una actitud irresponsable cuando está planteando sanciones a aquellos que viven en caravanas».

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, advirtió que «este equipo de gobiernos ha hecho oídos sordos a las reclamaciones de las personas que viven en caravanas porque no hay una política de viviendas de alquiler. Estamos revictimizando a las personas que no encuentran un alquiler». Muñoz reclamó al equipo de gobierno que «deje de criminalizar la pobreza y que haya una política de vivienda destinada a proteger a la gente que lo necesita». La portavoz de Podemos puso de relieve que «una de cada dos personas en Palma está en riesgo de pobreza. No se contempla la vivienda como un factor de exclusión, cuando es el principal».