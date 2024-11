No habrá multas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) durante los tres primeros meses del año. El regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma, Antonio Deudero, ha señalado este viernes que «a partir del uno de enero se llevarán a cabo pruebas iniciales. Se realizarán notificaciones informativas para aquellos que no cumplan con la ZBE pero no habrá actuaciones inmediatas ni contundentes durante el primer trimestre del año». Deudero señaló que no es un periodo cerrado todavía y su duración podría variar pero el objetivo es «evitar colapsos».

Se trata de un periodo de prueba en el que se pone en marcha la ZBE, cuya vigencia se inicia el 1 de enero y que se concentra en el Casc Antic. La ZBE es el espacio en el que tendrán prohibido circular los vehículos que no lleguen a los estándares medioambientales fijados por Europa, bajo pena de multa. Una veintena de cámaras vigilarán las matrículas para comprobar que solo circulen quienes puedan hacerlo. Noticias relacionadas ¿Cómo conseguir la pegatina para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones de Palma? Más noticias relacionadas Deudero señaló que «tenemos el compromiso de hacer todo el trabajo para que Palma aplique la ZBE y así esté dentro de los parámetros legales. Ahora estamos en el proceso de elaboración de la información de todos los detalles para que cuando llegue el 1 de enero, esté toda la ciudadanía informada». El objetivo es que el usuario sepa a qué atenerse en cuanto este vigente la ZBE. Los espacios de acceso limitado han sido establecidos entre las Avenidas y los distintos acires del Casc Antic. En la primera fase, desde 2025 hasta 2027, solo se prohibirá la entrada de los vehículos de categoría A: los de gasolina matriculados antes del año 2001 y todos los vehículos diésel anteriores a 2006. A partir de 2027 tampoco podrán entrar en la ZBE los vehículos de categoría B, matriculados a partir de 2001 y vehículos diésel matriculados a partir de enero de 2006.