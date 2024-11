La Fundación Forteza-Rey ha puesto sus ojos ahora en las pintadas vandálicas del convento de La Puríssima Concepció de las monjas Caputxines. Pep Forteza-Rey ha decidido también hacer una campaña para eliminar los grafitis de las viviendas colindantes de la calle Can Pinós.

Después del éxito de la campaña llevada a cabo en el convento de Santa Magdalena, ha puesto sus ojos en otro punto negro del vandalismo del Casc Antic. Àngels Fermoselle, vicepresidenta de la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA), espoleó a Forteza-Rey para que prosiguiera con la lucha contra el vandalismo armado con spray. «Es un terremoto, me pidió que me encargase de la limpieza de los muros del convento de las Caputxines», explica Pep Forteza-Rey. El pasado martes la fundación consiguió el visto bueno de la Comissió del Centre Històric del Ajuntament de Palma y también de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Funcionarios de Emaya registran cada uno de los grafitis de Can Pinós.

Sin embargo, ha decidido no quedarse ahí y está negociando con los propietarios de los edificios de la calle Can Pinós, una de las vías a las que da la parte trasera del convento. «El restaurador Pere Terrassa analizó los muros del convento y ha hecho un informe previo para su limpieza pero me dijo que la obra iba a quedar muy deslucida si se mantenían los grafitis de los edificios vecinos», dice el presidente de la fundación.

Por este motivo, Pep Forteza-Rey está buscando un acuerdo con los propietarios de los edificios colindantes para tener su visto bueno y acordar la limpieza de sus fachadas. Su intención no es quedarse ahí, sino seguir con la eliminación de las pintadas de las otras calles que dan al convento. Mientras ayer paseaba por el convento, dos operarios de Emaya analizaban las pintadas justo de estas calles. Cort también está plantando cara a las pintadas para su posterior eliminación gracias a que Emaya cuenta con una tarifa especial de dos euros el metro cuadrado para la limpieza de estas paredes. «Hemos analizado Jaume III y Bonaire, hoy [por ayer] analizamos la calle Ecce Homo. Hay pintadas de cinco metros de ancho por tres de largo», cuentan los funcionarios. El objetivo es recuperar el esplendor del Casc Antic.