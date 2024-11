No es la primera vez que lo ven, ni siquiera la segundo e incluso ni la tercera. Los vecinos de Es Fortí ya se han levantado varias veces con la imagen de los árboles recién plantados, arrancados de cuajo de sus agujeros. Este sábado por la mañana, ha ocurrido de nuevo.

«Nos lo hemos vuelto a encontrar así, es un hecho continuado, no entendemos como no hay vigilancia, otra vez con lo mismo», explica Salvador Maimó, presidente de la asociación de vecinos del barrio. Al parecer, en cuanto se cierra el parque y la oscuridad se cierne sobre el recinto, algunos vándalos aprovechan para realizar estas acciones. «Está claro que a alguien no le gusta la naturaleza», comenta enfadado otro de los vecinos.

Desde la asociación, se insiste al Ajuntament de Palma que ponga más vigilancia, «más cámaras que controlen a las personas que acceden al interior cuando se cierra el parque, es un gran problema, pedimos al Ayuntamiento que se implique más en vigilar esta zona que los vándalos están destrozando», reitera Salvador.