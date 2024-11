El pleno del Ajuntament de Palma ha aprobado este miércoles de forma definitiva la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que se aplicará a partir del 1 de enero de 2025 dentro del anillo de Avingudes. Se han mantenido los equilibrios de la comisión celebrada hace unas semanas y el PP ha podido sacar la ordenanza adelante en solitario gracias a la abstención del PSOE, como estaba previsto. Palma está obligada a contar con este instrumento a partir del año que viene, sin posibilidad de solicitar más prórrogas, y de incumplir se arriesgaría a perder fondos europeos. En el debate, Vox ha lanzado duros reproches a su socio político.

La portavoz de Vox, Gari Durán, ha insistido en que toda la elaboración de la ZBE está «viciada» desde su origen, cuestionando a la empresa encargada de las mediciones o el hecho de que se limitaran únicamente a la zona centro. Durán también ha advertido que las excepciones para residentes en domicilios dentro de la ZBE sólo estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026; a partir de 2027 sólo podrán circular con vehículos con etiqueta C, Eco o Cero Emisiones, y desde 2020 sólo Eco y Cero Emisiones. «A no ser que desembolsen 18.000, 35.000 o 45.000 euros de su bolsillo. En la zona menos contaminada de Palma se ahoga la actividad económica, se condena a la zona a una mayor gentrificación y se obliga a los residentes a comprar coches que no necesitan y que quizá ni pueden pagar», ha lanzado.

Desde la izquierda han vuelto a lanzar reproches al regidor de Movilidad, Antonio Deudero, por no haber maniobrado para asegurarse apoyos vista la postura de Vox. Para el socialista Xisco Dalmau, es una «falta de elegancia con los partidos que también representan a la ciudadanía aunque no formen parte del gobierno». El PSOE se ha abstenido pero Més y Unidas Podemos han votado en contra considerando que esta ZBE «es una oportunidad perdida. Es una zona de iguales emisiones», ironizaba Lucía Muñoz, de Podemos.

Por su parte, el concejal de Movilidad ha defendido el rigor de los informes técnicos que acompañan a la ZBE y los argumentos del área para desestimar todas las alegaciones de la oposición. Además ha anticipado que es deseo del Ajuntament revisar y modificar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).