La abstención del PSOE ha permitido este viernes que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) salga adelante en la comisión de pleno de Urbanismo y Medio Ambiente, si bien se volverá a votar en el pleno del próximo jueves y todavía podría cambiar su voto. Vox, principal socio del PP, así como Més y Unidas Podemos, han votado en contra. El regidor de Movilidad, Antonio Deudero, ha pedido a los grupos «lealtad» a la institución ya que, si Palma no cuenta con esta zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2025, podría perder 43 millones de euros de fondos europeos asociados a éste y otros proyectos.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha reiterado que la huella para determinar la zona afectada «está escogida caprichosamente» en el centro de la ciudad. «Esta ZBE no es la mejor solución a los problemas que hay en Palma», ha subrayado Coll. El regidor de Vox ha planteado que «sería mejor» comenzar un proyecto nuevo «y ver si realmente la administración general del estado nos quita los supuestos 40 millones, que no ha dado», frente al impacto de 140 millones de euros que, asegura, supondrá para los negocios del área afectada.

Las llamadas a la «responsabilidad» por parte del equipo de gobierno han irritado a la izquierda. PSOE, Més y Unidas Podemos han reprochado a Deudero que, aun sabiendo que su socio no apoyaría la ordenanza, no haya intentado negociar con la oposición. «Usted ha puesto un precio que son los fondos europeos, pero no le importa nada la zona de bajas emisiones, si le importara hubiera buscado algún tipo de acuerdo con algún grupo municipal», ha protestado el portavoz socialista, Xisco Ducrós. Frente a estas consideraciones, Deudero ha insistido en que el proyecto es sustancialmente el mismo que preparó el PSOE. En este sentido, las objeciones de los socialistas se centraban en la falta de medidas de acompañamiento para mejorar la movilidad, como un incremento de frecuencias de autobús: «La ZBE tendrá unas consecuencias que no se están intentando amortiguar». Las alegaciones en ese sentido (el proyecto que se eleva a pleno no estimó ninguna de los grupos) no fueron consideradas por no ceñirse al contenido de la ordenanza.

Mientras, Més y Unidas Podemos han expresado su rechazo frontal al contenido de la ordenanza. La portavoz de Més, Neus Truyol, ha argumentado que pese al «colapso circulatorio» en Palma la ZBE «mantiene la realidad actual con pequeñas modificaciones»: «El ensanche es el que tiene más problemas de colapso, no el centro histórico, donde ya hay Acires». La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha defendido que la ZBE planteada »no está a la altura del reto de la emergencia climática« y, reprochando a Deudero que no intentara »levantar el teléfono para asegurar que esto salga adelante", le ha lanzado que «lo mejor que podría hacer es dimitir».