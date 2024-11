El nuevo proyecto para Ses Fontanelles supone rebajar el valor del aprovechamiento urbanístico en 4,1 millones de euros respecto a la propuesta anterior de gran centro comercial. Así lo recoge la memoria económica que acompaña la modificación urbanística en trámite en el Ajuntament de Palma a instancias de la promotora, Unibail Rodamco.

En concreto, el informe que firman tres economistas colegiados estima en 48,7 millones de euros ese valor con el proyecto previo, que pretendía construir un centro comercial de más de 4.000 metros cuadrados. Con el nuevo, que dibuja un centro urbano con viviendas, comercios, un equipamiento público y espacios verdes, el cálculo se queda en 44,6 millones de euros. Cabe recordar que los planes de la promotora se vieron frustrados por la aprobación del Plan director de Equipamientos Urbanos (PECMA) del Consell de Mallorca durante el mandato progresista. Esto derivó en una serie de pleitos judiciales que no fructificaron para la empresa. Recientemente el Tribunal Supremo avaló la actuación del Consell.

El caso es que, con el nuevo proyecto para Ses Fontanelles, al no producirse incremento de aprovechamiento urbanístico respecto al planeamiento vigente el plan no está obligado a incluir cesiones de suelo para dotaciones y para porcentaje público de plusvalías. Con todo, hay que mencionar que el proyecto sí perfila un equipamiento público con una superficie total prevista de 15.177 metros cuadrados, cuya construcción corresponderá a la administración. El coste de edificación se estima en 23,2 millones de euros. Aunque en algunas partes de la documentación se habla de un posible centro universitario, no se trata de un aspecto ya cerrado, y serán las administraciones las que decidan qué servicio se acabará implantando definitivamente.

18,2 millones

Por otro lado, la memoria económica cifra en 18,27 millones el coste de la transformación urbanística del espacio de Ses Fontanelles para dotarla de los servicios básicos (redes eléctricas, de agua, etc.). De esa cantidad, 11,8 millones responden a actuaciones ya ejecutadas y 6,4 millones corresponden a las que faltan. Este coste incluye la intervención sobre el vial en forma de anillo que rodea lo que será el futuro centro urbano: se tendrá que renaturalizar retirando el asfalto, aunque se aprovechará la dotación de servicios bajo tierra.

Negocios turísticos fallidos en los 70

En los años 70 ya hubo dos intentos fallidos de explotación turística en Ses Fontanelles: un parque de atracciones llamado ‘El carrusel de Mallorca’, que sólo duró un año, y un circuito de karting. En la misma década las salinas fueron abandonadas y el humedal se vio degradado con vertidos de escombros.