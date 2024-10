Las aceras de Fra Juníper Serra: cinco años de abandono

Los vecinos de la calle Fra Juníper Serra llevan un lustro denunciando el mal estado de las aceras. Caminar por la vía pública puede ser un gran reto en según que zonas, donde el pavimento está completamente levantado por las raíces de los árboles. «Cada día se cae alguien», expone el encargado de un negocio de la zona. «Yo me caí hace unos seis meses. Dejé pasar a una señora que iba con un carrito y me tropecé», reconoce Antonia, una vecina que lleva 35 años viviendo en esta calle. «Me levanté rápido para que nadie me viera», añade entre risas.

«Hace un tiempo redujeron el tamaño de los alcorques de los árboles. A mi parecer un error muy grande, porque las raíces no tienen sitio, se salen por fuera y levantan la acera», explica Vicens, otro parroquiano de la zona. «Hay una gran cantidad de accidentes, mucha gente mayor se tropieza», indica la empleada de un bar. «Los vecinos propusieron ampliar las aceras, quitando las plazas de aparcamiento, porque cuando llegan a las esquinas no tienen visibilidad», apunta. Baldosas levantadas, trozos de suelo quebrados, arreglos con diferentes acabados, zonas sin baldosas con el cemento al aire, trozos de piedras. Este es el panorama que presenta la calle de Fra Juníper Serra. «Los vecinos están súper indignados, se han presentado muchas quejas ante el Ajuntament y siguen si hacer nada», critica Dani, que trabaja en una tienda de la vía. «Con el cambio de gobierno en el Ajuntament vimos que se hacían cosas y decidimos esperar un poco para ver si se llegaba a esta zona», señala la presidenta de la asociación de vecinos de Son Armadans, Catalina Llompart. «Fra Juníper Serra es un tema sangrante, porque es una de las zonas del barrio donde empieza a dar un poco de miedo caminar». «Hace falta un poco de mano de obra», asegura. «Hace cosa de un año se asfaltó la calle, pero las aceras no se han tocado nada. Sabemos que las cosas de palacio van despacio y que Cort tiene pensado hacer algo al respecto, pero también sabemos que están desbordados», expone. Mientras el Ajuntament interviene o no en esta céntrica calle, «se caen ancianos y hay coches con la rueda reventada». Todo el protagonismo no debe recaer sobre está vía, pues otras también presentan un estado «deplorable», como en Joan Miró con Federico García Lorca, donde hace unos 15 días la entidad vecinal denunciaba el levantamiento de varios adoquines. «Este barrio ha estado completamente abandonado durante unos diez años y se empieza a notar», lamenta Llompart.