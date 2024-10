El PSOE ha remitido una carta al alcalde de Palma, Jaime Martínez, solicitando que se organice un acto institucional el 29 de octubre en recuerdo de las víctimas desaparecidas por el franquismo en Baleares. Según informó el grupo socialista, se trata de una fecha simbólica recogida en la Ley de Memoria que este martes centró el pleno del Parlament, al hilo de la enmienda presentada por la izquierda para impedir su derogación. Los socialistas en Cort piden al alcalde que el Ayuntamiento recuerde esta fecha y que lo haga con un acto en el que se invite a toda la corporación.

Asimismo, el PSOE también plantea que la corporación tiene que «colaborar y participar de forma activa» en el acto que impulsa Memòria de Mallorca ante el muro de la memoria del cementerio municipal el 1 de octubre. El PSOE entiende que el Ajuntament, como «institución más cercana a la ciudadanía», debe tener «un papel activo» en este acto, rindiendo «homenaje a las víctimas que aparecen en el muro y a todas aquellas que nunca han sido encontradas».

En la carta, los socialistas también instan al alcalde a «retomar la coherencia» y recuperar el 24 de febrero como Día de Recuerdo de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, una conmemoración que se aprobó en el pleno de Cort en 2018. «Palma no puede quedarse al margen, debe ser una ciudad que defienda la convivencia y la democracia, y sin memoria no hay democracia. Martínez no debe dejarse arrastrar por los postulados de Vox, como se ha visto esta semana en el Parlament», ha lanzado el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós.