El PSOE de Palma ha acusado este martes al alcalde, Jaime Martínez, de «recortar drásticamente» la participación ciudadana en las sesiones del pleno con el nuevo trámite habilitado este lunes. El nuevo sistema prevé que sólo puedan intervenir entidades que además de estar en el registro municipal (RMEC) cuenten con la declaración de utilidad pública municipal, lo que según el PSOE implicará que sólo el 16 por ciento de las entidades registradas puedan solicitarlo.

Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre podrán seguir interviniendo aquellas entidades registradas que no cuenten con la declaración de utilidad pública, mientras la tramitan. Desde el PSOE han incidido en que solicitar esa declaración supone «meses de espera» por lo que entienden que el plazo extraordinario es del todo insuficiente.

En este contexto, el portavoz socialista, Xisco Ducrós, considera que este nuevo trámite supone «una barrera a la participación ciudadana»: «Esta medida no tiene sentido si realmente quiere fomentarse la participación de las entidades. No fomenta la inclusión ni la participación activa de la ciudadanía, y supone un recorte a la democracia local», ha afirmado el edil del PSOE. En lugar de ello, ha instado al Ayuntamiento a flexibilizar los criterios y a establecer mecanismos que garanticen que todas las entidades puedan hacer oír su voz, especialmente aquellas que representan a colectivos vulnerables o que no tienen los recursos para gestionar estos trámites administrativos.