Miles de personas han visitado este domingo la XXX edición de la tradicional Fira de Agricultura, Ramadería y Comercio de Son Ferriol. Este año ha contado con 1.200 metros lineales de exposiciones y un centenar de tendederos. Los que han decidido pasear por la barriada, han podido disfrutar de diversas actividades y exposiciones a lo largo de la jornada: Animales, herramientas, motos antiguas, excavadoras, camiones y hasta un concurso de caballos.

Este acontecimiento anual, que los comerciantes de la zona han esperado con muchas ganas e ilusión, ha comenzado a las once de la mañana con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, cortando la cinta de inauguración en la avenida del Cid. A las once y media de la mañana, el alcalde, acompañado de miembros de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol, se ha dirigido hacía el Casal de Barri, dónde han cantado una glosa conmemorativa al vecino Jaume Oliver, fundador de la gasolinera que se sitúa entre la carretera vieja de Manacor y la calle Bartomeu Oliver de Can Tunis: «Si dus el dipòsit buit, t’aconsell que aturis».

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, inaugurando la XXX edición de la Fira.

Martínez ha dedicado unas emotivas palabras: «Es importante poner en valor los comercios emblemáticos. Son Ferriol se merece otras muchas cosas más, que ya están en marcha y que desde el Ayuntamiento las queremos y las haremos. Buena Fira a todos», ha concluido.

Por su parte, la EMT de Palma ha puesto a disposición de los visitantes, buses lanzadera cada diez minutos desde el aparcamiento del hospital de Son Llàtzer. Los vecinos esperan con ansias la llegada de la XXXI edición.