Hasta este jueves era completamente imposible conseguir ni una sola cita previa para empadronarse en Palma en ninguna de las nueve oficinas de atención de la ciudadanía del municipio. La situación de la agenda en agosto y septiembre añade grandes dificultades a quien quiera convertirse en un ciudadano de Palma, un trámite imprescindible para luego tener acceso a otros servicios como atención sanitaria en el municipio, la escolarización de menores en centros de Palma o la actualización de datos para recibir correspondencia oficial. Este jueves mismo la página web de Cort advertía en las nueve oficinas que estaban «pendientes de la programación diaria/semanal de nuevas citas».

A lo largo de estos meses de verano oficinas como la del Arenal, Sant Agustí, Cort, Pere Garau o Avingudes han llegado a mostrar en sus agendas un total de 15 días consecutivos sin citas disponibles. Esta situación se da en la mitad de septiembre y se ha dado en gran parte de agosto. También durante este verano ha habido severas dificultades en las OAC de Son Ferriol, s’Escorxador o Sant Ferràn. Solo en Son Moix se ha notado una mejoría de la situación con solo dos días sin citas, aunque ha sido la excepción.

Anna Moilanen, defensora de la ciudadanía, señaló que «las citas están dadas hasta el 15 de septiembre pero mañana [por hoy] abren de nuevo la agenda. Se dan una barbaridad de citas pero en torno a un 20 por ciento de personas no comparecen». En este caso, las OAC «dan citas para los casos de urgencia. El número de solicitudes de altas está en el top ten de España», afirma. Moilanen recordó que «se puede hacer la tramitación on line y para mayores de 65 años en Son Moix».

Esta situación se agrava ahora en septiembre con las escolarizaciones de urgencia. Fuentes de Cort señalaron que «se puede pedir cita previa a partir del 16 de septiembre. No está cerrado el sistema de cita previa».

Neus Truyol, portaveu de Més per Palma, advirtió que «no podemos permitir que esta situación continúe. Los ciudadanos de Palma tienen derecho a un servicio público eficiente y accesible. Exigimos al equipo de gobierno del PP y al alcalde Jaime Martínez que actúen con responsabilidad y resuelvan esta crisis de gestión que está perjudicando a tantas personas. No necesitamos más excusas, necesitamos soluciones».