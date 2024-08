Joves Arquitectes de Mallorca propone redistribuir los espacios y alturas de Son Busquets

La asociación de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) ha presentado este miércoles su propuesta alternativa, apoyada por ARCA, Palma XXI y la Federacció d'Associacions de Veïns de Palma, para el proyecto planteado por el SEPES en Son Busquets. Según ha explicado su presidente, Lluís Gené, el proyecto de mejora redistribuye los espacios y las alturas existentes, sin reducir los metros cuadrados ni los requisitos estipulados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También ha subrayado que esta idea supondría el ahorro de 45.900.000 kilogramos de Co2 en su construcción, ya que se optaría por una edificación «más tradicional» y sin menos hormigón.

El desarrollo de esta propuesta se ha basado en el proceso de participación ciudadana de iniciativa popular que tuvo lugar en 2018 y que dio lugar a un debate social y la materialización de más de 60 propuestas civiles. Ahora, este caldo de cultivo ha dado paso a un propuesta «real y no utópica» que propone, sobre todo, reducir las alturas, con plantas bases más cuatro alturas, en vez de nueve, y en mantener el máximo de edificios existentes, respetando su valor patrimonial como un conjunto.

«Según nuestro criterio hay es exceso de alturas en algunas zonas, como por ejemplo entre la carretera de Valldemossa y Sant Vicenç de Paül, donde el SEPES propone construir planta baje más nueve. En cambio, en la carretera de Sóller, donde se podría subir un poco en altura, baja dos», ha dicho Gené. Toda la propuesta se centra en redistribuir las alturas de la esquina antes mencionada para ofrecer una alternativa «más equilibrada, amable y humana». En este sentido, la idea del SEPES «solo conserva dos edificaciones», formados por la gran nave de la carretera de Valldemossa, que da al patio de armas y que no se mueve, además, de usar sólo planta baja para edificar la futura escuela.

Sin embargo, la propuesta de JAM pasa por utilizar el espacio destinado a la escuela para concentrar toda la edificabilidad alrededor de la carretera de Sóller y aprovechar las naves existentes, que ya son de planta baja, para reconvertirlas en un centro educativo. «Nos permite tener la esquina liberada (la de las nueve plantas) y una distribución de naves que van creciendo hasta planta baja más cinco», ha asegurado. «Nuestro punto fuerte, respecto del SEPES, es la escuela, que al estar en los edificios existentes sería de gran calidad», ha añadido.

Por su parte, la arquitecta de JAM, Mar Amengual, ha puntualizado que la propuesta es respetuosa con la memoria de la ciudad: «Hay que entender el Patrimonio no solo a nivel de valor arquitectónico, sino también a nivel social. Lo que queremos es que se conserve la imagen de conjunto de lo que era Son Busquets; y no cuatro naves, de manera residual, que no es que sean de estilo modernista precisamente. Lo que tiene valor es el conjunto de Son Busquets y creo que nuestra propuesta lo intenta preservar».

La asociación de arquitectos ya ha mantenido reuniones tanto con el SEPES como con el Ajuntament para hacer llegar esta propuesta. También adelantan que «a partir de ahora, pasarán cosas». En la misma línea hablan tanto la vicepresidenta de ARCA, Àngels Fermosselle, como el vicepresidente de la Federacció d'Assocacions de Veïns de Palma, Biel González del Valle, quienes señalan que, «hay predisposición por parte del alcalde, Jaime Martínez, y del regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo» por el proyecto alternativo.