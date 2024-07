Més per Palma denuncia que la compra del solar de Rodríguez Arias deja sin equipos públicos al barrio

Més per Palma ha denunciado este miércoles que la compra por parte del sector privado del solar de la calle Rodríguez Arias «es un ejemplo perfecto de lo que le espera a los vecinos de Palma», ya que se utilizará para «aumentar el número de habitantes de un barrio que ya tiene cerca de 14.000 y que padece una de las densidades de población más altas de la ciudad». «El Plan de Ordenación Detallada (POD), que el PP dejó caer, contemplaba la compra pública para construir equipamientos», han dicho en un comunicado.

«La compra del solar para equipamiento público es una reivindicación histórica de los vecinos. La gente de Camp d'en Serralta no disfruta de ninguno municipal: no hay guardería, ni centro de salud, ni casal de barrio. El solar tenía que servir para construir alguno de estos equipamientos», han recordado. «Martínez, Fidalgo y el PP alimentan a los especuladores y condenan a los vecinos a no tener servicios en su barrio», ha asegurado la portavoz del grupo, Neus Truyol.

«Los vecinos no podrán disfrutar de los equipamientos públicos planificados si el gobierno de Cort continúa regalando la ciudad a la especulación», ha valorado, así como ha criticado que el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, y el alcalde Jaime Martínez «ponen la alfombra roja a los grandes constructores y a su vez quitan centros de salud, escuelas y parques a los vecinos». Por otro lado, ha recordado que el POD, «daba una solución a las necesidades de los barrios, mejorando los servicios», pero que «Martínez y Fidalgo han acabado con esta planificación».

«No se puede planificar Palma partiendo de un falso dilema entre vivienda o equipamientos. Necesitamos las dos cosas. Para eso sirve la planificación pública. Si la ciudad se utilizara solo sirviendo los intereses de los promotores privados no tendríamos ni escuelas ni centros de día para la gente mayor. Solo habría viviendas de lujo, que son las más rentables. El Ajuntament tiene que garantizar existencias de servicios, comercios, zonas verdes...Palma no tiene que ser como quieren las élites económicas, sino como quieren los vecinos», ha declaro.