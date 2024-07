Primeros movimientos en la terraza de Es Baluard: vuelven las obras

Bajo un sol abrasador trabajan este lunes, a las 13.30 horas aproximadamente, al menos tres obreros en la terraza de Es Baluard. Según explicaron los mismos, se trata de una zanja de gas que conectará con el futuro restaurante que se quiere abrir en este emblemático lugar de Palma. Dicha zanja se está abriendo ya que el departamento de Patrimoni del Consell de Mallorca dio el visto bueno tras hacer las catas pertinentes.

Aunque las obras del establecimiento continúan paradas, parte de la terraza se ha acordonado con vallas de obra y los trabajadores paseaban morteros cargados de los restos del levantamiento para depositarlos en grandes sacos para escombros. Cabe recordar que recientemente la Comisión del Centro Histórico de Urbanisme del Ajuntament de Palma dio luz verde al informe jurídico sobre la reforma del restaurante, en semiconstrucción, del Museo de Es Baluard.

Estado actual del Café-restaurante.

Con este documento, se desbloquean unas obras de reforma que llevaban paradas desde septiembre del año pasado, después de que la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) criticara que el proyecto de entonces «colonizaba» el entorno patrimonial y afectaba visualmente a la muralla, «como si fuera un decorado donde colocar sus intervenciones». Si bien el aspecto del café-restaurante aún no ha cambiado, el ruido de los picos y perforadoras no cesa estos días en Es Baluard.