La crisis de los pactos PP-Vox parece que no salpica al Ajuntament de Palma. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde Jaime Martínez, que ha señalado que «Vox no tiene ningún cargo, no tiene ninguna área, no hay nada que romper». La ruptura entre ambas formaciones en otras instituciones de las Islas y en el resto de España llega tras el desacuerdo de Vox por el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) en diferentes comunidades autónomas.

Sin embargo, esta oleada de rupturas parece que no afecta a Palma, según el alcalde, donde tienen un pacto programático de 95 puntos con el que el PP gobierna con apoyo de Vox. «Yo estoy preocupado por desarrollar mi programa de gobierno, que es clarísimo, y por cumplir con la palabra dada. Es verdad que tenemos un pacto programático con un partido, Vox, al que estamos dando cumplimiento». Noticias relacionadas Le Senne se enroca en la presidencia del Parlament y retrasa al máximo su destitución Más noticias relacionadas Eso sí, Martínez fue rotundo al señalar que «Vox no tiene ningún cargo, no tiene ninguna área, no hay nada que romper». El alcalde mostró su tranquilidad por el transcurso de la legislatura, «estoy tranquilo con lo que este equipo de gobierno está llevando a cabo y todo lo que se ha dicho que se haría». Pese a que Vox presenta para el próximo pleno una moción en la que muestra su malestar por la aprobación de una serie de medidas en el salón plenario que luego lamentan que no se lleven a cabo, Martínez explicó que «de todas estas cuestiones que se resumen en los 95 puntos del pacto programático, de los que ya hay ejecutado un 25 por ciento y más de un 50 por ciento están en marcha. Yo trasladaría que nadie se ponga nervioso. Este alcalde es de palabra y el programa sigue la hoja de ruta. Los tiempos los marcaremos nosotros que para algo somos el equipo de gobierno».