Vox Palma propone para el próximo pleno la repatriación de los menores extranjeros no acompañados (menas) ya que «se debe priorizar la seguridad ciudadana y deben volver con sus padres». Según este grupo municipal, «el numero de menas inscritos en España ha aumentado en ocho años un 221,4 por ciento», mientras que en 2021 había inscritos 520 en Mallorca. La negociación para el reparto de menores extranjeros no acompañados en todas las comunidades ha llevado a la ruptura del pacto PP-Vox en varias comunidades, aunque en el Ajuntament de Palma se mantiene el pacto programático entre ambas formaciones.

En su exposición de motivos Vox hizo referencia a «la movilización contra unos jóvenes conflictivos argelinos en Son Gotleu». Por este motivo, este grupo municipal propone «tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida». También reclama «acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa».

Otra de los puntos de su moción es «que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública». Y también reclaman «suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen».

Vox Palma pide el cierre de los centros de menas «que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños».

Por otro lado, otra medida propone «suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales». También se centra en el padrón municipal, «con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse». Por último, reclama «poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestro municipio».