La Junta de Govern celebrada este miércoles ha aprobado inicialmente el proyecto de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Se abre ahora un plazo de cinco días para la presentación de enmiendas. Posteriormente se elevará el texto dictaminado por la comisión competente al pleno para su aprobación inicial, para someterlo a continuación a exposición pública durante 30 días para que usuarios, asociaciones vecinales y entidades puedan presentar alegaciones. Tras ello se procederá a su aprobación definitiva por parte del pleno para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2025.

A expensas de las alegaciones que puedan incorporarse, la ZBE afecta a todos los vehículos que circulen por el término municipal, con determinadas excepciones temporales a las restricciones de acceso y estacionamiento de vehículos. Además, la ordenanza incluye las denominadas Zonas de Especial Sensibilización que se aplicarán en determinados espacios como centros escolares, hospitales o residencias de ancianos.

La ZBE se aplicará en el eje de las Avingudes, coincidentes con las antiguas murallas de la ciudad y por el frente marítimo. La implantación de la ZBE arrancará el 1 de enero de 2025, fecha tope impuesta por el Ministerio de Transportes. Habrá un seguro periodo de aplicación a partir del 1 de enero de 2028, a partir del cual no podrán circular los vehículos con la etiqueta B. Por último, desde el 1 de enero de 2031 no podrán circular por el centro de Palma los vehículos con distintivo C, el más común.

En cuanto a las zonas ACIRE, ORA, ZAR y otras que se puedan incorporar, incluidas en las ZBE del centro de Palma, continuarán ajustándose a la Ordenanza Municipal de Circulación.