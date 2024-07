Cort elimina 926 pintadas vandálicas desde marzo

La diferentes áreas del Ajuntament de Palma implicadas en el plan de choque de limpieza y mejora de los barrios, enmarcado en el programa 'Palma a Punt', han finalizado los trabajos de la segunda fase, que comenzaron el pasado 4 de marzo, con un balance, de 926 pintadas vandálicas retiradas, el mantenimiento y limpieza de casi 7.000 contenedores y el baldeo de 1.142 kilómetros de acera y calzada.

Además, más de 45 trabajadores y 20 vehículos de Emaya han pasado por 89 barrios del municipio para desbrozar más de 120.100 metros lineales de bordillos y aceras, hacer mantenimiento y limpieza de 8.497 papeleras y 58 'sanecans' y retirar más de 225 toneladas de residuos. Por su parte, Sanitat ha desratizado 22.636 pozos de alcantarillado y 452 parques y jardines, desinsectado cucarachas de 74.137 tapas de residuos y hecho control del insecto en 126 colegios, así como ha realizado control del mosquito tigre en 6.271 imbornales y atendido 604 quejas vecinales.

Asimismo, la regiduria de Seguretat i Civisme ha realizado labores de acompañamiento y apoyo a las brigadas de limpieza y ha desplegado más de 43 dispositivos de control y seguridad ciudadana, que han dado como resultado 67 denuncias a patinetes por incumplir las ordenanzas de circulación, como circular son chaleco reflectante, conducir por la acera e ir con cascos de música o hablando por teléfono, entre otras infracciones.

También se han recogido 18 denuncias a bicicletas y motocicletas por circular por la acera o por zona peatonal y más de 70 a turismos por infracciones relacionadas con la convivencia y por no haber pasado la ITV o no tener seguro, circular usando el móvil, no llevar el cinturón de seguridad o hacerlo con un permiso extranjero no válido en España.

Desde la concejalía de Infraestructures, se han llevado a cabo más de un centenar de reparaciones en las aceras y calzadas del municipio, mejorando la accesibilidad en pasos de cebra y paradas de la EMT; se han sustituido o reparado farolas y, a través de Parques y Jardines se ha trabajado en el desbroce de los alcorques, laborles de poda y reposición de plantas y arbustos.