Mañana agitada en el Ajuntament de Palma. PP y Vox se han levantado y se han marchado de la reunión del Pacto por la Inclusión Social, donde se reúnen todos los partidos políticos y la Xarxa per la Inclusió Social-EAPN Illes Balears, que representan a 22 entidades sociales. En esa reunión estaba previsto en el orden del día hablar de las medidas que se querían poner en marcha para evitar empadronamientos ilegales, el cierre de la Oficina Antidesahucios y la puesta en macha de una campaña contra los discursos de odio y la aporofobia. Los partidos de izquierda coinciden: «Venían predispuestos a levantarse».

La concejala del PSOE Silvana González señaló que «la regidora Gari Durán, de Vox, y la coordinadora de Servicios Sociales Patricia Pizà (del PP), se han levantado de la reunión, aunque han señalado que no rompen el Pacto por la Inclusión Social. Simplemente se han ido porque no estaban de acuerdo en una cuestión formal y Vox decía que no había recibido el orden del día, aunque todos los grupos municipales lo tenemos. En realidad no quieren hablar de sus propuestas para luchar contra los empadronamientos ilegales ni el desmantelamiento de la Oficina Antidesahucios».

En el pleno de mayo se aprobó una propuesta de Vox, que contó con el apoyo del PP, en el que la Policía Local podrá realizar inspecciones periódicas y visitas domiciliarias para comprobar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento para detectar posibles casos fraudulentos. Por otro lado, el partido de ultraderecha ha pedido que se mantenga actualizado el padrón municipal para que los datos concuerden con la realidad, que haya colaboración entre otras instituciones, organizaciones, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de inmigración para prevenir y detectar el fraude en el empadronamiento.

González aclaró que «la Xarxa de la APN reúne a 22 entidades y hacen seguimiento de las propuestas del Pacto por la Inclusión, que firmamos todos los partidos a principios de legislatura. Pero hoy [por este miércoles] teníamos que tratar temas que ya se han tratado en el pleno. No entendemos la actitud del PP».

Por su parte, Lucía Muñoz, concejala de Podemos Palma, denunció «el incumplimiento sistemático por parte del PP y Vox del Pacto por la Inclusión, firmado en diciembre por todos los grupos municipales. Este plantón se debe a que PP y Vox pretenden evitar dar explicaciones por sus políticas de criminalización de la pobreza. Se excusan en que no estaban de acuerdo con el orden del día».

Muñoz advirtió que «llevamos meses viendo como en el pleno se aprueban mociones y se llevan políticas públicas que son contrarias al Pacto por la Inclusión que firmamos en diciembre y que este Ajuntament se comprometió a cumplir». La regidora de Podemos fue muy crítica con la propuesta de Vox «sobre el empadronamiento y la inmigración que era una barbaridad basada en prejuicios racistas y que criminalizaba la pobreza. PP y Vox no quieren rendir cuentas».

Desde Mes per Palma, Miquel Àngel Contreras ha señalado que «el Pacto por la Inclusión se reúne una vez cada dos meses. La reunión ha comenzado con una intervención del PP diciendo que no les parecía bien este orden del día y que se levantarían.Y seguidos por Vox, diciendo lo mismo, que no compartían el orden del día y abandonaban la reunión. El PP está poniendo en peligro el Pacto por la Inclusión Social no solo por sus políticas que están impulsando PP y Vox, que van en contra de los acuerdos y filosofía que firmamos todos los partidos con este pacto, sino que también porque dinamitan el diálogo con la Xarxa per la Inclusió Social. Sus políticas van en contra de las personas más vulnerables».