Funcionarios del Ajuntament de Palma han denunciado que se ha obligado a eliminar un tweet en la cuenta de la Biblioteca de Cort donde se recomendaba una biografía de Aurora Picornell. El post que ha sido eliminado de la cuenta de la biblioteca municipal recomendaba el libro Aurora Picornell (1912-1937) De la història al símbol, de David Ginard, editado por Documenta Balear.

El post estaba disponible en la cuenta de la biblioteca en X hasta el mediodía. Sin embargo, funcionarios del Consistorio palmesano han denunciado que han recibido órdenes de retirar cualquier publicación que haga referencia a Picornell, cuya figura precisamente fue polémica el pasado martes en el Parlament, después de que Gabriel Le Senne (VOX), la segunda autoridad de Baleares, rompiera la foto de Picornell que la socialista Mercedes Garriido exponía en la cámara autonómica.

En su cuenta de X, Tomeu Moll-Mas (@tameiou) advirtió que «no lo he soñado. La Biblioteca de Cort recomendaba hoy por la mañana el libro de Ginard Féron sobre Aurora Picornell. He hecho la captura de pantalla porque ya me parecía que acoger conferencias de fascistas y reivindicar a Aurora Picornell un día como hoy era incompatible. Alguien debería obligar al community manager de la Biblioteca de Cort a dar pasos atrás».

No ho he somiat, la @BiblioCort recomanava avui dematí el llibre de Ginard Féron sobre Aurora Picornell: https://t.co/8NyEoLTfnd — Tomeu Moll-Mas 🇵🇸 🎹 (@tameiou) June 19, 2024

Memòria de Mallorca ha publicado en Facebook el siguiente mensaje: «Orden del Ajuntament: Por órdenes expresas recibidas de los jefes, no se hará ninguna publicación en las redes sociales ni en la web de las bbliotecas sobre Aurora Picornell ni su libro #AixòÉsCensura #NoEnsCalareu #AmbQuinesBalesMatareuLesIdees #FatxesPerTotArreu #AuroraPicornellPerSempre».

Lucía Muñoz, regidora de Unidas Podemos, ha denunciado que »ha sido una orden no escrita de ppersonal superior de la biblioteca municipal. Desde nuestro grupo municipal queremos condenar este acto de censura y mostrar nuestro apoyo a los trabajadores de la biblioteca. Unos arrancan fotos [haciendo referencia a Le Senne] y otros quitan post de bibliotecas«.

Por parte del equipo de gobierno han advertido que «esta instrucción ha procedido de un funcionario superior y no proviene del equipo de gobierno». La Biblioteca de Cort ha sido escenario de polémica en los últimos meses por la oposición del personal por acoger conferencia del antropólogo sionista Francisco Gil-White, así como ser objeto de la prohibición de la charla propalestina.