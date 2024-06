Progreso en Verde exige al área de Mobilitatque se sancione a los conductores de galeras que habían colgado hace menos de una semana carteles en varios árboles situados en los alrededores de la Seu y en sus propias calesas, anunciando paseos a bordo de una galera, de media hora, por 30 euros.

El partido animalista ha recordado este martes que no se está permitida dicha publicidad, pero que «saben que Mobilitat no habrá sancionado a los conductores», han dicho en un comunicado. «Un simple tirón de orejas y retirada de carteles. Una muestra más del trato de favor que tienen los conductores de las galeras con el gobierno del PP y Vox», han criticado.

«Queda demostrado una vez más, que las ordenanzas y leyes no son para ellos. Hacen lo que quieren, se ríen de la Policía Local y no pasa nada. Basta ver lo que hacen los dos conductores que estacionan detrás del bus turístico en Antoni Maura. A pesar de las numerosas denuncias y enfrentamientos con la Policía municipal, siguen estacionando en un lugar no permitido ante la pasividad de Cort. Es una vergüenza» ha asegurado el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual.

Asimismo, añade que «si los carteles publicitarios los hubiese colgado cualquier otro colectivo o empresa, se llevarían una enorme sanción, pero a los conductores de las galeras no se les sanciona». Por otro lado, denuncia que «tras varios meses de la 'intervención' de Cort en los establos de los horrores de sa Indioteria, los caballos siguen malviviendo en dicha finca» .«Poco más que añadir. Esas son las medidas de Cort, no hacer nada», concluye.