El PP se queda solo en la votación de la urgencia para la disolución de Mercapalma

Tanto Vox Palma como el bloque de la izquierda municipal, formada por PSOE, Més per Palma y Podemos se han abstenido este viernes en la votación de la urgencia presentada por el equipo de gobierno de Ajuntament para dar cuenta de la disolución de la concesión de Mercapalma, que expira este mismo día. De esta manera, el pleno extraordinario propuesto por el PP no ha tenido lugar. Cabe recordar que Mercapalma es propiedad en un 54,79% del Consistorio y en un 45,21% de Mercasa.

Vox ha definido la urgencia del PP como «hecho consumado», ya que «llevar al pleno de este ayuntamiento únicamente el dar cuenta de la disolución sin haberse previamente votado por parte de este pleno el acuerdo o no de disolución para que fuese efectiva, no es el procedimiento» han criticado. «La Junta General de Mercapalma tiene que tomar una decisión de disolución de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y lo tiene que tomar por parte de los dos socios. La Junta General debería estar informada de esta posición», ha dicho el concejal Juan Antonio Esteban.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, es el otro regidor que ha podido intervenir en el breve pleno: «Llevan un año gobernado, sabían que este día podía llegar y han dejado que suceda de manera voluntaria y decidida. Nos parece inaceptable, sobre todo por todas las repercusiones que pueden tener relacionadas con la seguridad jurídica y económica del Ajuntament y con un tema estratégico y fundamental como es poner en juego la cadena de distribución alimentaria de toda la Isla».

Tanto Més per Palma como Podemos no han tenido la ocasión de intervenir, pero ambos han hecho público su parecer. «El equipo de gobierno contará con nuestro apoyo si sigue una línea que trabaje en mayor autonomía y mayor control del Ayuntamiento», ha dicho Lucía Muñoz, de Podemos. Muñoz también ha querido agradecer a la regidora Mercedes Celeste «su disposición». ·«Es un alivio este tema finalmente se lo hayan asignado a la señora Celeste que parece que es la única competente de todo el equipo de gobierno. Aunque como le sigan endosando todos los marrones, va a terminar saliendo escaldada», ha afirmado.

Por su parte, el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha criticado que Cort «nos han convocado a un Pleno en menos de 24 horas de antelación y sin prácticamente información de los pasos a seguir por parte del equipo de gobierno. Todos nos preguntamos en qué situación queda Mercapalma, cosa que no sabe nadie. El Ajuntament no explica nada sobre cuál es la propuesta que tiene ni a nosotros ni a la ciudadanía».

El acuerdo que no ha llegado a presentar Mercedes celeste al resto de formaciones comunicaba de forma oficial el fin de la concesión a Mercasa e instaba al equipo municipal a «gestionar de forma más acertada para los intereses municipales la revisión en Palma del activo y pasivo de la Sociedad y, en condiciones normales de uso, las instalaciones, bienes y materiales integrantes del servicio». En este sentido, la intención de Cort no es otra que la de asumir en su totalidad la propiedad de Mercapalma.

Alternativas

Toda la oposición entiende que este no es el procedimiento adecuado (urgencia) y que además existen alternativas a la disolución según establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 360. 1. A. que indica que «las sociedades de capital se disolverán de pleno derecho por el transcurso del termino de duración fijado en los estatutos, salvo que con anterioridad haya sido expresamente prorrogado e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil».

Asimismo, la Memoria de Cuentas Anuales del ejercicio 2022-2023 contempla la limitación temporal de la sociedad mixta, motivo por el cual estipula que "tras evaluarlo con los servicios jurídicos de la entidad, los administradores conocen la voluntad de ambos socios (Ajuntament y Mercasa) para continuar con la tramitación dl citado expediente antes del plazo de extinción de la sociedad pasando a una vida indefinida".