Tras anular la presentación a los medios de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, está manteniendo diferentes rondas de contactos con entidades, patronales y asociaciones para dar a conocer la propuesta que deberá aprobarse antes del 31 de diciembre para que el municipio de Palma no pierda alrededor de 27 millones de euros de ayudas europeas recibidas.

Entre las primeras entidades que han conocido la propuesta de Deudero está la Federació de la Petita i la Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem). Según su gerente, Marcos Cañabate, «se nos presentaron las líneas maestras de la aplicación de la ZBE, que se aplicará de Avingudes hacia dentro. Así, se controlarán con 16 cámaras de televisión».

En el primer año de aplicación, en 2025, se prohibirá la circulación en el interior del anillo «a los vehículos del siglo pasado, que carezcan de etiqueta o sean de clase A. Es decir, podrán circular en el Casc Antic el 95 por ciento de los vehículos», aclaró Cañabate. Aunque la DGT no expide la etiqueta A, corresponde a aquellos vehículos que por sus altas emisiones no pueden conseguir una pegatina, es decir, coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y diesel anteriores al año 2006.

Cañabate advierte además que el Ajuntament de Palma plantea «muchas excepciones» para que los vehículos puedan acceder a la ZBE. «Será similar a las Acire», aclaró y el único cambio que se notaría en el Casc Antic es que «hay un triángulo en el Passeig Mallorca y Plaza Patines, porque lo demás ya es Acire».

Sin alarmismo

Los comerciantes se han mostrado aliviados al conocer la propuesta de Deudero. «No hay alarmismo porque no hay una afectación muy significativa al vehículo medio que existe en Palma, ya que están incluidos los B, C, ECO y 0», expuso el gerente de PIMEM. A partir del año 2028 se aplicará una nueva fase de restricciones al tráfico de vehículos que sería más severa y que afectará a los vehículos con categoría energética de clase B.

En el caso de las cargas y descargas, «en principio no habría ninguna afectación», señalaron desde la patronal. Los coches de alquiler, al ser de nueva matriculación, no se verán afectados. Ahora los empresarios están a la espera de la letra pequeña de la aplicación de la ZBE. Tras la tramitación pública del documento se abrirá un plazo de alegaciones y después se llevará a pleno para su aprobación. La idea es que ya esté vigente a partir del 1 de enero de 2025.