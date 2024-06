Los Asociación de Proguías Turísticos ha denunciado un aumento de la actividad de los carteristas en el Castell de Bellver, en el municipio de Palma. Matías Tomàs, vocal de la asociación, aseguró este miércoles que «estamos hablando de un 50 por ciento más de robos que el año pasado». También hablaron de la proliferación de carteristas en el centro de Palma, que tienen como objetivo a los turistas, denunciaron los guías turísticos.

Todo lo contrario que las rutas que se hacen en Valldemossa donde Tomàs asegura que los robos se han reducido un 60 por ciento después de haber infiltrado policías locales de paisano entre los grupos». Para los guías, además de ser un problema grave para el afectado al quedarse sin documentación, el peligro añadido es «la mala imagen que se puede propagar por las redes sociales».

Un tema paralelo al orden y la seguridad es «la necesidad de erradicar a los manteros. Los guías aseguran que es tal la proliferación de este tipo de vendedores que apenas se puede pasar por según que sitios del casco antiguo».

Siguiendo con la necesidad de poner el punto de mira en la oferta ilegal, la asociación de Proguías Turísticos, pide medidas para terminar con la oferta conocida como 'freetour' ya que, «aunque hay gente que los realizan cumpliendo con todos los requisitos legales, hay muchísimos que no lo hacen. No puede ser que en la plaza de Cort, en las mismísimas puertas de nuestro ayuntamiento, tengamos una actividad ilegal llevada a cabo por guías que no son titulados y fomentan la economía sumergida. Hay prestigiar la profesión y regular la actividad».

En este sentido Rosales ha propuesto que se dote a la policía local de las competencias necesarias para identificar y sancionar tanto a aquellos que realizan esta actividad como a las empresas que les contratan.