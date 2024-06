Los guías achacan la masificación turística a los alquileres vacacionales ilegales y no a los cruceros. La Asociación de Proguías Turísticos han protestado por las medidas que plantea el Ajuntament de Palma, que estudia la limitación de cruceros en la ciudad. Además, denunciaron la presencia de carteristas en el Castell de Bellver y en el centro de Palma, que se centran sobre todo en los turistas.

La entidad ha advertido este miércoles que «los cruceros han sido los únicos que en los últimos cuatro años han sufrido limitaciones que han llevado a una reducción de escalas del 17 por ciento y actualmente representan sólo el 11 por ciento de los visitantes». Los guías añadieron que «a esta reducción de escalas hay que sumar la «injusta propuesta» que plantea Cort para cobrar a los cruceristas una doble tasa: una por entrar en el puerto y la otra por entrar a Ciutat», algo que según la portavoz Alex Fraile «es un hecho discriminatorio que carece de argumentos. Pedimos al alcalde Jaime Martínez que deje de estigmatizar al sector».

Para los guías otro gran error que puede cometer el Consistorio «es priorizar los cruceros pequeños ya que éstos son muchos más contaminantes». Además, reclamaron gestionar mejor los flujos haciendo posible la entrada de los visitantes por diferentes puntos de Palma y así evitar los colapsos puntuales.

La asociación Proguías aseguró que «el turismo de cruceros es de alto valor añadido, turistas que suelen ser familias que muestran interés por la cultura y tradiciones del destino, realizan el gasto medio diario más elevado de todos los turistas que nos visitan y todo ello sin consumir territorio».

La asociación de PIMEM advirtió que «en el debate sobre la masificación, resulta curioso comprobar cómo en un periodo de cuatro años se ha llevado a cabo una limitación a los cruceros mientras que las plazas hoteleras han crecido en 115.000 y el aeropuerto tiene programada una actividad de 2.800 operaciones». Pero donde más apuntan los guías es a la oferta vacacional ilegal. Biel Rosales, presidente de Proguía, aseguró que «los colapsos que vive Palma son en gran medida por la oferta descontrolada de vivienda vacacional no regulada. Es indispensable que la administración centre sus esfuerzos en los que no cumplen y no en los que hacen bien las cosas, sean del sector que sean».