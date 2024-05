ARCA pide que se limpien de inmediato las pintadas vandálicas del Baluard del Príncep

L'Associació per a la Revitalització del Centres Antics (ARCA) ha pedido este lunes la limpieza inmediata de las pintadas vándalicas aparecidas en el Baluard Del Príncep. La entidad ha hecho llegar a los responsables municipales fotografías de los grafitis recientemente hechos, así como ha exigido que se investigue la autoría de las mismas.

«La limpieza inmediata no significa que no se tenga que hacer todo lo posible para descubrir a los autores de la agresión al Patrimoni ya que las murallas de Palma tienen un nivel máximo de protección, y por tanto, es un delito penado y no una infracción leve», aseguran en un comunicado.

Cabe recordar que la zona ya fue limpiada por la empresa Refoart. «Según nuestra información esta empresa es la adjudicataria de las limpieza y el mantenimiento de la Muralla y de edificios catalogados públicos municipales. Estaría bien proceder a la limpieza inmediata para evitar el efecto de imitación por parte de los incívicos», dicen desde la Asociación.

Asimismo, felicitan a los responsables de la Policía Local y Nacional por las últimas noticias de que han podido saber quienes han sido los responsables de atemperar contra las paredes de algunos conventos. «Este trabajo sin duda ayuda a erradicar este incivismo que en los últimos tiempos ha aumentado exponencialmente», añaden.