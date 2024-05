El PSOE Palma ha llamado a movilizarse esta semana, con motivo del Día del Trabajador, que se conmemora este miércoles, 1 de Mayo, y de la Diada per la Llengua, organizada este domingo, 5 de mayo, por la Obra Cultura Balear (OCB), con el respaldo de más de 60 entidades y plataformas de la sociedad civil de Mallorca, para «recuperar el diálogo», frente a las «políticas regresivas» y de «retrocesos» que PP y Vox llevan a cabo en la administración local y autonómica.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Ducrós, quien ha expresado la «satisfacción y alegría» del PSOE Palma por la decisión del secretario general del Partido Socialista en España y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente del Ejecutivo, sumándose a la reflexión de que «en política no todo vale» y, por ello, ha asegurado que los socialistas de 'Ciutat' se mantendrán «firmes» ante «los ataques y el continuo desprestigio que algunos quieren hacer de todo aquello que nos afecta como sociedad y nos define como país».

«La reflexión a la que estos días nos ha emplazado el presidente Pedro Sánchez es imprescindible para que la política vuelva a ser aquello que le corresponde, un espacio de escucha permanente, de diálogo ciudadano y de apoyo a las reivindicaciones sociales legítimas de la sociedad, que han de estar encaminadas a la mejora continúa de los barrios y de los servicios públicos, teniendo en cuenta siempre el interés general», ha destacado Ducrós.

Precisamente, en este sentido, el portavoz socialista ha considerado que esta semana es «fundamental» en «la recuperación del diálogo», así como también «en la escucha de la gente y de las entidades en sus reclamaciones» con motivo de la conmemoración este miércoles, 1 de Mayo, del Día del Trabajador, y de la Diada per la Llengua, organizada por la OCB, con el apoyo de más de 60 entidades y plataformas de la sociedad civil de Mallorca este domingo, 5 de mayo.

Así, al menos, lo entiende el PSOE Palma, que se han referido a ello para demostrar su «compromiso con los derechos laborales y todo lo que forma parte de la identidad y la cultura propia»; así como para hacer un llamamiento «urgente» a la ciudadanía para responder a la políticas que se desarrollan en la ciudad y en Baleares, por parte de PP y Vox y que, en su opinión, son «regresivas» y representan «un retroceso continúo para la cohesión social y cultural».

Según ha criticado Ducrós, así lo evidencia que el alcalde de Palma, el 'popular' Jaime Martínez, «haya suprimido el diálogo social» o bien que «las consultas con entidades sociales y vecinales hayan desaparecido de su agenda». «Tenemos un alcalde que no está presente en los barrios y que no escucha las reivindicaciones de la ciudadanía», ha lamentado, apuntando que «su obsesión es convertir Palma en un escenario en el que los ciudadanos no cuenten».

Frente a ello, la postura de los socialistas es que «Palma es una ciudad para vivir no para pasar» y, por ello, van a «seguir reclamando que se escuche a los ciudadanos y se hagan las inversiones que se solicitan» para dar respuesta al problema de la vivienda, que obliga a muchos trabajadores a tener que vivir en caravanas, o al modelo de ciudad, que «es necesario replantear» para poder disfrutar de una Palma que «mire hacia el futuro no hacia el pasado».

También, ha añadido, para solventar el «desinterés alarmante» de Cort respecto a problemáticas sociales y su «falta de implicación» en la promoción y protección de la lengua y cultura propia. «Necesitamos que el gobierno municipal impulse políticas proactivas para mejorar la ciudad», ha subrayado, valorando que, en contraposición, los socialistas de Palma «sí tienen el compromiso de promover una agenda que priorice los problemas de la gente».

De este modo, para concluir, Ducrós ha incidido en que «es absolutamente prioritario» que los ciudadanos salgan este miércoles y domingo a la calle, «para defender no solo ideas y propuestas sino para reivindicar derechos, identidad y lo que nos define como sociedad que es la cultura», especialmente, ha concluido, «en un momento en que la política por parte de algunos se ha convertido en una especie de piscina de barro» porque ésta «ha de ser otra cosa».

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Xisco Dalmau, ha lamentado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, «no toca de pies con la realidad de la calle, las necesidades de los barrios y de la gente que vive y sufre la falta de proyecto político y de modelo de ciudad que tiene el Ayuntamiento».

En este sentido, ha valorado como, después de 10 meses de gobierno municipal del PP, los socialistas han incorporado propuestas para la mejora de los barrios, la reivindicación de la Memoria Democrática, la defensa de las políticas feministas y de diversidad y el blindaje de aspectos que tienen que ver con la identidad, la lengua y cultura propia de Baleares; mientras, ha añadido, la corporación municipal ha votado en contra de cuestiones como declarar Palma una ciudad tensionada, desarrollar estudios de carga de trabajo para las camareras de pisos y de la conciliación laboral.

Por este motivo, ha opinado Dalmau, «es importante que las movilizaciones de esta semana sean relevantes socialmente». Si bien, ha añadido esta no es la única razón, hay otras como la «necesaria defensa de la lengua y cultura propia, que son un pilar fundamental de la Democracia y del Estatut d'Autonomia».