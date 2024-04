Tensión entre la Defensora de la Ciudadanía y Vox

La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha presentado este martes en un Pleno Extraordinario la memoria anual de la Oficina. Durante su intervención ha aprovechado para expresar su «sorpresa» al conocer el pasado octubre que el equipo de gobierno municipal recortaba los recursos del órgano, por lo que ha pedido al Ajuntament que reconsidere su postura. Por otro lado, ha asegurado que la destitución de Vicente Rodrigo como adjunto y la eliminación de la figura del director general «no se explica ni por cuestiones de costes, ni por ninguna otra razón que no sea política».

El momento más tenso ha llegado en el turno de intervención del líder de Vox Palma, Fulgencio Coll, quien ha dicho que «en la Administración pública no puede haber organismos redundantes, porque va en contra de la eficiencia. Vox no dice que la Oficina de la Ciudadanía no trabaje, pero cuando ya se tienen canales y órganos amplios consideramos que no hace falta».

«Tenemos la regiduria de Participación Ciudadana, Oficinas de Atención Ciudadana, contacto con todas las federaciones de vecinos, la Junta de Distrito, las Comisiones, los Plenos y los concejales de la oposición», ha enumerado como canales alternativos a la Defensora. «Hay que usar los recursos debidamente, porque si los gastamos en un área redundante, los quitamos de las que lo necesitan», ha continuado. «Nosotros no estamos en contra de su trabajo», ha dicho mirando a Moilanen, «pero su trabajo ya está hecho».

«Creo que tienen un desconocimiento del trabajo que hacemos. Les he abierto las puertas muchas veces para que vengan a la Oficina a ver como trabajamos, hacemos el triaje y la valoración de las quejas, con total independencia y autonomía. Debería preguntar a estos 565 ciudadanos [número de expedientes trabajos en 2023] si habrían ido a pedir ayuda a un partido político», ha contestado la Defensora a Coll. Asimismo, ha afirmado que la Defensora «sale a 0,47 euros al año al ciudadano».

Los datos

La Defensora abrió en 2023 565 expedientes, del cual el 66% de las veces se resolvió a favor del ciudadano, con un tiempo medio de tres meses de espera. En cuanto a la tipología, la mayoría de las reclamaciones pertenecían al área de Urbanisme, seguidas de Mobilitat, Policía Local, EMAYA y Sanitat.

Dentro de la quejas, muchas de las veces han estado relacionadas con el ruido, la primera causa de las molestias ciudadanas desde hace años; mientras que la suciedad ha sido la segunda. También preocupa la falta de presencia policial, el estado de la vía pública y las multas.

Cabe destacar, que durante el año pasado la Oficina hizo siete recomendaciones a las diferentes áreas implicadas, de las que sólo se ha obtenido una respuesta formal por parte de Mobilitat. Todas se han sugerido a raíz de casos reales que ha tratado la Defensora, entre las que se encuentran el desarrollo de un protocolo para retirar embarcaciones abandonadas en la vía pública o acabar con el edadismo en la Administración.