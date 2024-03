Semana Santa 2024: Horario e itinerario de las procesiones de Palma

Palma se engalana para la Semana Santa, un evento que reúne a miles de fieles y de cada año a más turistas. Los itinerarios abarcan desde el histórico Convento de Sant Antoniet hasta la emblemática Iglesia de la Anunciación, pasando por las calles más representativas de Palma. Cada procesión, con su carga simbólica y estética, invita a la reflexión y al encuentro comunitario en torno a momentos clave de la Pasión de Cristo. Como cada año, las cofradías participantes prometen mantener viva esta tradición que se ha convertido en un pilar cultural y espiritual de la ciudad. A continuación puedes conocer los horarios y los itinerarios.

Viernes de Dolores (22 de marzo)

Procesión dels Estendards

Salida a las 18.00 horas desde el Convento de Sant Antoniet.

Itinerario: C. Sant Miquel, Pl. Major, Pl. Del Marqués del Palmer, C/ de Colón, C/ de la Cadena, Plaza de Santa Eulàlia, c/ de Sant Francesc, Plaza de Sant Francesc y entrada a la Basílica de Sant Francesc.

Domingo de Ramos (24 de marzo)

Procesión de la entrada de Jesús a Jerusalén

Salida a las 18.00 horas de la Parroquia de Sant Jaume.

Itinerario: C. Sant Jaume, plaza de Santa Magdalena, C/ del Jardí Botanic, Costa de la Sang, la Rambla, C/ de la Riera, C/ Unió, plaza del Mercat, C/alle Unió, plaza del Rei Joan Carles I, paseo del Borne, C/ de Sant Feliu, C/ de Sant Gaieta y entrará en la iglesia de San Cayetano.

Lunes Santo (25 de marzo)

Procesión del Sant Crist del Boters

Salida a las 21.00 horas de la Iglesia de Sant Joan de Malta.

Itinerario: Iglesia de Sant Joan de Malta, C. de Sant Joan, La Llotja, Pl. de la Drassana, C/ de Sant Pare, C/ de Sant Llorenc, Costa de Santa Creu, C/ de Sant Feliu, C/ de Montenegro, C/ de Sant Joan y la entrada a la Iglesia de Sant Joan de Malta.

Procesión de Nostra Senyora de l’Esperança i la Pau

Salida a las 20.30 horas de la Basílica de Sant Francesc.

Itinerario: Basílica de Sant Francesc, Pl. de Sant Francesc, C. de Sant Francesc, Pl. de Santa Eulalia, C/ Cadena, Pl. de Cort, C/ de Colom, C/ de la Bosseria, Pl. d’En Coll, C/ de la Galera, c/ de la Corderia, Pl. de la Quartera, C/ de la Espateria, Pl. del Mercadal, Travessia d’en Ballester, C/ del Forn d’en Vila, C/ de la Gerreria, Pl. de Quadrado, C/ de Can Troncoso, Pl. de Sant Francesc y entrada a la Basílica de Sant Francesc.

Procesión del Sant Crist de l’ Agonia

Salida a las 20.00 horas del Convento de Santa Clara.

Itinerario: Convento de Santa Clara, C/ de Santa Clara, C/ de la Puresa, C/ d’En Morei, C/ de Can Fortuny, C/ del Call, C/ del Sol, C/ de la Pellteria, C/ de Monti-Sion, C/ de Santa Clara y entrada al Covento de Santa Clara.

Procesión del Buen Perdón

Salida a las 20.30 horas de la Parroquia de Sagrado Corazón.

Itinerario: Parroquia de Sagrado Corazón, C/ Reina Violant, C/ Nunó Sanç, C/ de Son Ventallol, C/ Rul-lan, Pl. Santa Elisabet, C/ Reina Violant y entrada en la parroquia de Sagrado Corazón.

Martes Santo (26 de marzo)

Procesión de la Verge Dolorosa

Salida a las 21.00 horas de la Iglesia de Sant Nicolau.

Itinerario: Iglesia de Sant Nicolau, Pl. Frederic Chopin, C/ Tous i Maroto, C/ Constitució, Passeig del Born, Pl. del Rei Joan Carles I, C/ de la Unió, Pl. Del Mercat, C/ de la Unió, C/ de la Riera, La Rambla, Costa de la Sang, Costa de l’Hospital, Pl. del Hospital y entrada a la Iglesia de la Anunciación.

Miércoles Santo (27 de marzo)

Procesión del Sant Crist de Santa Creu

Salida a las 20.30 horas de la Iglesia de Santa Creu.

Itinerario: C. del Forn de l’Olivera, C/ de Ses Barques de Bou, C/ de la Pólvora, Pl. de la Porta de Santa Catalina, C/ de Santa Creu, C/ de la Pau, C/ de Can Granada, C/ Sant Gaieta, C/ de Sant Feliu, C/ de Montenegro, C/ de Sant Joan, C/ de la Llotja, Pl. de la Drassana, C/ de Sant Pere, C/ de Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/ del Forn de l’Olivera y entrada en la Iglesia de Santa Creu.

Procesión del Camí de Getsemaní

Salida a las 21.00 horas de la Iglesia del Sagrat Cor a las 21.00 horas.

Itinerario: Iglesia Sagrat Cor, C/ Reina Violant, C/Nuño Sanç, C/Bujosa, C/Forteza, C/Reis Catolics, Pl. Miquel Dolç, C/ Reis Catolics, C/Sureda, C/ Sant Rafel, C/Cabrera, Pl. Minims y entrada en la Iglesia de Ntra. Señora de la Soledad.

Jueves Santo (28 de marzo)

Procesión del Sant Crist de la Sang

Salida a las 19 horas de la Iglesia de la Anunciación.

Itinerario: Pl. de l’ Hospital, Costa de l’ Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, C/ dels Oms, C/ de Sant Miquel, Pl. Major, Pl. del Marquès del Palmer, C/ de Colom, Pl. de Cort, C/ del Palau Reial y entrada en la Catedral-Basílica de Santa Maria de Mallorca.

Viernes Santo (29 de marzo)

Procesión del Sant Enterrament

Salida a las 19.00 horas de la Basílica de Sant Francesc.

Itinerario: Basílica de Sant Francesc, Pl. de Sant Francesc, C/ de Sant Francesc, Pl. de Santa Eulàlia, C/ de la Cadena, Pl. de Cort, C/ de Colom, C/ de la Bosseria, Pl. d’En Coll, C/ de la Galera, C/ de la Corderia, Pl. de la Quartera, C/ de la Esparteria, Pl. del Mercadal, C/ de la Ferreria. Pl. Llorenç Bisbal Batle y entrada en la Iglesia de Nostra Senyora dels Socors. Una vez terminada la procesión, en la Iglesia de Nostra Senyora dels Socors tendrá lugar la solemne ceremonia del Sant Enterrament.