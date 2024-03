La firma del protocolo para la construcción de 833 viviendas en Son Busquets sigue provocando un tira y afloja entre el SEPES (que adquirió el solar y se encargará de su construcción) y el Ajuntament de Palma, que responsabiliza de la redacción del Plan Especial, imprescindible para que salga a la calle esta nueva oferta de alquiler social a precio asequible. «Después de nueve meses que hemos tardado en firmar el convenio, al final es un protocolo. No es lo que queríamos, pero no seremos un obstáculo. Veremos que se puede hacer y así dar salida a lo que Palma necesita», advirtió el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en respuesta a los periodistas que acudieron a la presentación de la Fira del Ram.

«Mañana se hará la firma de un protocolo de intenciones, no un convenio con el SEPES. Nosotros seguimos pidiendo que se firme un convenio con el SEPES que también marque cual es el plan especial que quiere Palma, que no queremos que nos lo manden desde Madrid, sino que lo consensuen con Palma y sus ciudadanos. Que hagan partícipes a las asociaciones de vecinos, a las que no se las ha tenido en cuenta», advirtió el alcalde.

Martínez advirtió que «queremos un Son Busquets como quiere la ciudad, no como quiere Madrid. No vamos a bloquear nada, pero nuestra intención es que haya zonas verdes y el SEPES debe comprometerse con que la mayoría de las viviendas serán de alquiler a precio asequible. El protocolo es una declaración de intenciones y yo quiero un compromiso formal» como es el convenio.