El clásico empedrado de Sant Jaume desgastado por las obras

Las constantes obras en la céntrica calle de Sant Jaume han hecho que su clásico empedrado luzca desgastado, desigual y poco atractivo para los transeúntes. Los vecinos de la zona ya han denunciado en varias ocasiones el estado de la vía. «Siempre que se levantan zanjas se debe cubrir con la misma piedra antigua», critica la presidenta de la asociación de vecinos de la zona, Toya de la Vega.

Asimismo se queja de que las partes que sí se han reparado están «semi pasables, aunque al menos están restauradas». Esta queja no es nueva, ya que las obras se ha sucedido en la calle con asiduidad, al menos en los últimos tres años. «Hay trozos reformados pero visualmente muy agresivos, pues no son piedra antigua y además son baldosas de piedra abujardada nueva. El número de piedras colocadas de manera antigua y correctamente es mínimo, el resto está hecho con repuestos que no son originales», añade de la Vega.

Uno de los desperfectos de la calle, a detalle, de esta misma semana.

Por su parte, la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) defiende la misma postura de los vecinos, ya que si bien se trata de un empedrado de los años 90, se encuentra en un entorno histórico y que forma parte del centro de Palma, considerado Bien de Interés Cultural (BIC). Ya en su momento la entidad instó al Ajuntament a que rehabilitara el paramento «con materiales y de manera tradicional», para que el empedrado «conservase su categoría».

«Demasiado a menudo se olvida esta categoría de BIC y se permite por falta de rigor en el control de Cort, que cualquier obra que levante el suelo, luego se reponga de una manera chapucera perdiendo el valor del conjunto y produciendo descontento y desapego por parte de la ciudadanía», expone la vicepresidenta de ARCA, Àngels Fermosselle.

Una de las zonas reparadas de manera «chapucera».

Desde el área de Infraestructures del Ajuntament explican que en 2023 se hicieron diez trabajos de mejoras en la calle con una brigada exprés. La última tuvo lugar el pasado mes de diciembre a la altura del número 21 de Sant Jaume, donde se procedió a hacer un rejuntado de piedras. También se ejecutaron trabajos de mejora el mismo año en el número 1, 6, 8, 13 19 y 22, donde incluso se cubrieron agujeros peligrosos, que habían provocado la caída de varias personas mayores.