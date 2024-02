El grupo municipal de Més ha denunciado la dejadez y el abandono de las obras de restauración del Castell de Bellver por parte del gobierno municipal del PP y el alcalde Jaime Martínez. La regidora ecosoberanista Kika Coll expresó su preocupación «por la actitud que muestra el gobierno del PP en Cort ante uno de los edificios más emblemáticos de Palma y Mallorca. Después del trabajo hecho durante la legislatura pasada, abandonar el proceso de restauración es del todo irresponsable».

Coll afirmó que «si no tiene continuidad, no tiene ningún sentido lo que se ha invertido hasta ahora. No pueden quedar las tareas a medias. Las obras de conservación todavía son imprescindibles y urgentes, que afectan la misma existencia y seguridad del castillo».

El grupo municipal de Més ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno que planteará la creación de un equipo multidisciplinario con los recursos necesarios para supervisar las obras del castillo y asegurar su continuidad. Además, instará al gobierno municipal a hacer seguimiento al proyecto de restauración de la cocina del castillo, a continuar el desarrollo del proyecto de Museo de Historia de la Ciutat en red y a revertir los ingresos generados por las entradas al castillo en su propia conservación.

Coll recordó que en la pasada legislatura el Consell de Mallorca aportó un millón de euros (provenientes de la Ley de Capitalidad) para llevar a cabo obras en el bastión de Ponent. Los trabajos se centraron en la consolidación estructural del segundo recinto defensivo, la reposición de los lienzos ruinosos del bastón de Ponente y en el estudio de la pavimentación y de la adecuación del foso interior.

El proyecto de restauración de la cocina de Bellver ya contaba la financiación de 129.000 euros, provenientes de la Ley de Capitalidad, además de un proyecto de obra ya redactado. Coll señaló que «en la segunda fase de las obras se debe incluir el seguimiento de la primera fase con un control arqueológico, para saber si las obras hechas están bien acabadas en cuestión del drenaje de las aguas».