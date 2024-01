El Ajuntament de Palma se reunió el pasado lunes con los propietarios de los títulos del Lluís Sitjar, de los cuales Cort ya cuenta con 553 de un total de 666. El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha señalado que «en la actualidad el Consistorio es propietario del 83,03 por ciento del solar del antiguo campo de fútbol» pero ya se han iniciado las tramitaciones para la compra de otros 50 títulos de propietarios dispuestos a vender. En total, Cort contará con 603 títulos y quedarán 63 pendientes.

Fidalgo señaló que «para la adquisición de los títulos pendientes de adquirir están presupuestados 2,3 millones euros». Tras la compra de estos 50 títulos, «procederemos a una nueva adquisición en el primer semestre de este año». Según fuentes municipales, se prevé que este año haya una definitiva solución jurídica y técnica viable para adquirir el 100 por cien del terreno.

La idea es que este solar se destine a una gran zona verde con equipamientos públicos, «alguno deportivo y un aparcamiento subterráneo». «Esperamos completar el máximo de títulos posibles aunque alguno tiene una situación complicada por la imposibilidad de localizar a sus titulares, ya sea porque han fallecido o han emigrado», explicó el regidor de Urbanismo.

El Consistorio está en contacto con los abogados representantes de los titulares del Lluís Sitjar, «que están trabajando para validar estos títulos. En el caso de no poder localizarles, se estudiarán fórmulas jurídicas» para poder adquirir los 63 títulos pendientes, ya sea «a través de la división de la cosa común o la expropiación o la agrupación de los títulos en una parcela porque no se han localizado a sus dueños y no queremos que se lesionen los derechos de estas personas».