La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma, Rosario Sánchez, ha acusado este viernes al alcalde, Jaime Martínez, de «abandonar Palma» en los primeros seis meses de la legislatura, con un gobierno «inoperativo». Sánchez, ha explicado que, con el 15 % de la legislatura ya superada, el gobierno de Martínez «no cumple con la gente de Palma y únicamente cumple con sus socios de la ultraderecha de Vox», ha informado el PSOE en un comunicado.

Para Sánchez, Martínez esconde su ineptitud y su inacción al hacer crítica a la oposición y criticar la gestión del gobierno anterior, cuando el actual gobierno municipal «ya tiene un nuevo presupuesto, el presupuesto que Vox ha querido y, por tanto, no tiene ningún sentido que sigan hablando de herencia recibida». La portavoz ha criticado que en vez de dar continuidad a la acción de transformación del Ayuntamiento de Palma, hayan decidido detener la maquinaria de Cort renunciando a proyectos importantes para la ciudad y para los barrios como el de la Sínia den Gil o la plaza del Mercat; así como a la financiación externa para proyectos estratégicos como el tranvía de Palma, la ampliación de BiciPalma o Son Busquets.

Ha añadido que, siendo la vivienda uno de los principales problemas de los palmesanos, el alcalde no ha anunciado ninguna medida para resolver esta cuestión en estos primeros seis meses de legislatura, ni el Govern es sensible a esta problemática porque no destina ni un euro para vivienda en Palma. Por su parte, la concejala socialista Angélica Pastor ha reprochado al gobierno municipal «seis meses de marketing y de ningún resultado para los vecinos de Palma», con el anuncio de diferentes planes de choque, cuando en realidad «Palma está más sucia, con más vandalismo, más grafitis y con menos seguridad».

«El Ayuntamiento ha abandonado los barrios, sin planificación de asfaltado, de obras de mejoras de accesibilidad y aceras, sin mejoras en los parques infantiles y sin apostar por la plantación de árboles», ha criticado. Las concejalas socialistas han acusado además al gobierno municipal del PP y Vox de poner trabas a las entidades vecinales, al no autorizar los mercadillos en los barrios, y además poner problemas para celebrar las fiestas de Sant Sebastià con la prohibición de la pirotecnia en los 'correfocs', sin autorización para la celebración de 'foguerons' en los barrios y sin la correcta entrega de material a las entidades como las 'torradores'. El PSOE Palma ha reclamado al alcalde de Palma que tienda la mano al principal partido de la oposición que la ciudad y se preocupe de las necesidades de los ciudadanos y de los barrios.