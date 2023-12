¿El autobús de la EMT de Palma será gratuito a partir del 1 de enero o habrá que pagar? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han anunciado que se volverá a destinar 43 millones de euros para seguir bonificando el transporte público el año que viene. Pero el Ajuntament de Palma se mantiene a la expectativa y no termina de aclarar: ¿habrá que pagar el billete del autobús a partir del lunes a medianoche?

Durante la jornada de hoy la izquierda presiona tanto desde Madrid como desde Baleares. El Ajuntament de Palma, en contra de la posición que ha tomado el Govern balear (que dejó el plazo de un mes de transporte gratuito a la espera de lo que anunciaba Madrid), ya había decidido al inicio de esta legislatura que no seguiría con la gratuidad de la EMT a partir del 1 de enero. De hecho, a principios de diciembre el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ya anunció que volvía el pago en la EMT y presentó las tarifas de 2024. ¿Qué pasará ahora tras los anuncios de las últimas horas?

«Hasta que no veamos la letra pequeña, será de pago», señalaron fuentes del Consistorio palmesano, que pese al anuncio de Sánchez y Armengol, tildaron estos anuncios de «pura política. Estamos esperando a que haya una confirmación oficial». Desde el Ajuntament se muestra mucha cautela, «hay que estudiar qué es lo que se ha aprobado exactamente y cómo afecta a Balears. Cuando lo sepamos podremos pronunciarnos». Mientras tanto, Cort señaló que «a día de hoy no hemos cobrado los 18 millones de la gratuidad del transporte público de 2023, ha habido un fallo en la transferencia del Govern balear al Ajuntament pero se espera que llegue este viernes».

Cort está a la expectativa mientras PSOE y Sumar-Més per Mallorca. Armengol anunció este mismo miércoles en la copa de navidad del PSIB-PSOE la llegada de los 43 millones de euros: «Los socialistas sí que ayudamos a los ciudadanos baleares aunque estén en la oposición».

La portavoz del PSOE en Palma, Rosario Sánchez, advirtió en X (antes Twitter), que «el escudo social lo volvemos a hacer desde la Izquierda.Ya no hay excusa. @JaimeMartinez Alcalde de Palma debe garantizar q los palmesanos tendremos todo el año que viene el transporte público gratuito ahora que el @GobiernoDeEspan vuelve a aprovar financiarlo».

💪El escudo social lo volvemos a hacer desde la Izquierda.Ya no hay excusa.@JaimeMartinez Alcalde de Palma debe garantizar q los palmesanos tendremos todo el año que viene el transporte público gratuito ahora que el @GobiernoDeEspan vuelve a aprovar financiarlo.🚌🚌 https://t.co/OuUns2KPhc — Rosario Sanchez Grau (@Rosanchezgrau) December 27, 2023

En el mismo sentido se expresó el senador socialista, José Hila, en la red X, al señalar que «el gobierno de España cumple con Balears y aporta el dinero para que en 2024 el transporte público siga siendo gratuito. Ahora el @ajuntpalma no tiene excusa y espero que la EMT de Palma siga siendo gratuita para residentes, porque dijeron que dejaría de ser gratuito aunque el gobierno central lo pagara».



El gobierno de España cumple con Balears y aporta el dinero para que en 2024 el transporte público siga siendo gratuito.

Ahora el @ajuntpalma no tiene excusa y espero que la Emt de Palma siga siendo gratuita para residentes, porque dijeron que dejaría de ser gratuito aunque el… https://t.co/wupVFj6nR5 — Jose Hila (@hila) December 27, 2023

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, se ha sumado a la presión en Cort, que se encuentra en plena cuenta atrás para decidir si el bus será de pago. «Nosaltres hem aconseguit els diners de l'Estat per a que el bus i tren sigui gratuït per tot el 2024.@JaimeMartinez, dia 1 de gener el bus serà de pago o gratuït? Se vos acaben ses excuses. Vos hem fet la feina i ja tenim els diners. Prou de fer el ridícul PP!».

Nosaltres hem aconseguit els diners de l'Estat per a que el bus i tren sigui gratuït per tot el 2024. @JaimeMartinez, dia 1 de gener el bus serà de pago o gratuït? Se vos acaben ses excuses.

Vos hem fet la feina i ja tenim els diners.

Prou de fer el ridícul PP! https://t.co/G8W3eNfl8B — Neus Truyol Caimari (@Neustru) December 27, 2023

Tampoco ha faltado el claro posicionamiento del diputado por Sumam-Més per Mallorca, Vicenç Vidal Matas: «Al darrer decret-llei anticrisi podem anunciar que el transport públic continuarà essent gratuït el 2024 per a la ciutadania de les Illes Balears gràcies a@sumar -@MESperMallorca Era condició del pacte de governabilitat i es compleix Que la dreta deixi de fer el ridícul». E incluye el siguiente artículo: «Art. 72 2. En reconocimiento del hecho insular, la C.A. Illes Balears será beneficiaria de una ayuda de 43 millones, para el establecimiento de un descuento del 100 po cien en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las islas Baleares».