Emaya hace caso omiso de Vox y recurrirá la absolución de uno de los funcionarios despedidos por revelar secretos. Este empleado era uno de los tres que habían sido expulsados de la empresa pública por acoso laboral a once empleados, caso por el que se celebrará otro juicio en febrero. De esta manera, el equipo de gobierno no cede ante las presiones de Vox, que pedirá en el pleno la readmisión de estos tres funcionarios, que pertenecen al sindicato USTE y ya habían protagonizado un revuelo por intentar acceder a las elecciones sindicales de la empresa pública. CC OO amenazó con movilizaciones y huelgas indefinicas si Emaya no recurría esta absolución.

Mientras tanto, la sección sindical de CCOO en Emaya envió este martes un comunicado en el que advertía que «la dirección de esta empresa pretende subyugarse a la presión por el partido Vox. Pretende dar por buena la sentencia en primera instancia que resolvió el hecho de haber filtrado la forma de puntuar el acceso a las plazas de oferta pública de la empresa y así beneficiar así a los afiliados del sindicato de corte neofascista USTE, con el fin de obtener la titulación requerida con antelación a la publicación de las bases». Noticias relacionadas Vox presiona al PP para que readmita a tres trabajadores de Emaya imputados por acoso laboral Más noticias relacionadas El sindicato advierte que en el caso de que la actual dirección de Emaya «ceda al chantaje ejercido por la ultraderecha, cambiando de criterio sin ninguna razón ni argumento jurídico que lo sustente, deberá ser calificada como de irresponsable y CC OO pedirá la dimisión de toda la dirección». «Sería la primera vez que Emaya no interpone recurso de suplicación ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears para salvaguardar los intereses de la empresa, que son los intereses de toda la plantilla», señaló en el comunicado. El sindicato recuerda que estas tres personas «fueron despedidas por ejercer un hostigamiento laboral de forma reiterada y continuada a al menos once trabajadores, provocando a algunos de ellos trastornos de andsiedad, actuando como los 'matones'».