El Ajuntament de Palma ha decidido renunciar a las ayudas FEDER, que ascendían a más de 850.000 euros, para el programa EDUSI PLP para la mejora del barrio de El Terreno. Los proyectos afectados son la restauración del conjunto escultórico de Santo Domingo, así como el portal de Son Catlaret, así como los diferentes accesos y escaleras que iban a mejorar la conexión peatonal entre El Terreno y el Paseo Marítimo, entre ellos las escaleras mecánicas previstas junto al hotel Mediterráneo.

El motivo que alega el actual equipo de gobierno para no llevar a cabo el proyecto es que «los plazos de ejecución no se han llevado a término y no se podía pedir una prórroga», dijo Belén Soto, portavoz del Ajuntament, aunque tampoco aclaró cuando se acaba el plazo de las ayudas europeas.

La restauración del conjunto escultórico de Santo Domingo tenía una ayuda de 61.951 euros, mientras que el portal de Son Catlaret tenía asignados 39.950 euros. En cuando a la mejora de la accesibilidad entre El Terreno y el Passeig Marítim contaba con ayudas que ascendían a 750.000 euros. «El proyecto se había licitado pero quedó desierto y ahora Cort destinará una partida de 750.000 euros» de sus propias arcas para construir escaleras entre ambas zonas aunque se descarta a la escalera mecánica porque «se ha consensuado con los vecinos».

El equipo de gobierno anterior había puesto en marcha la mejora de los accesos «que conectarán este salto entre El Terreno y el Passeig Marítim y el mar», según señaló la que fue regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, en la pasada legislatura. En total tenían un prespuesto de 1,3 millones de euros, de los cuales el 50 por ciento provenían de ayudas europeas.

Así, el primer proyecto de conexión era el de sa Portassa, que afecta a la zona de la cala de Can Barbarà, el torrente del Mal Pas, la Avinguda Joan Miró y la calle de la Pedrera. En la actualidad los jardines de Natzaret son la única conexión en esta zona, aunque se encuentran en mal estado.

El segundo proyecto era el de sa Quarantena, que intentaba salvar los dos desniveles entre la calle Patrimoni y los jardines con un sistema de rampas, así como un ascensor entre la primera terraza de sa Quarantena y el Passeig Marítim. el proyecto inicial redistribuía las áreas de juegos infantiles y tenía previsto un ascensor que se colocaba en el punto más alejado de las viviendas.

En cuanto a las escaleras del antiguo hotel Mediterráneo, la propuesta era la de instalar una escalera mecánica para salvar las escaleras y terrazas que hay ahora mismo. Por último está la conexión con la plaza Gomila y la calle Germans Schembri, que preveía unificar estas dos zonas y además, redistribuir el tráfico de la plaza. A estos accesos se suma el que está llevando a cabo Meliá en el ámbito de Tito’s, que conecta Gomila con la calle dels Banys.