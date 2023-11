Jaume III de Palma es la calle comercial más cara de Baleares, con un precio medio del alquiler de locales de 1.140 euros por metro cuadrado que la sitúa además como la decimocuarta más cara de España. La calle comercial con los precios de alquiler más altos en España es la barcelonesa Passeig de Gràcia, on una renta de 3.000 €/m²/año, lo que significa un aumento del 9 % respecto al año pasado, y pasa de la posición 18 a la 17 a nivel mundial, según el informe global 'Main Streets Across the World', de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield. En esa calle de Barcelona hay tiendas firmas de lujo como Dior, Versace, Loewe, o Prada, entre otras, ha informado la autora del estudio en un comunicado.

Tras Passeig de Gràcia, la segunda calle comercial con mayores rentas en España es Serrano, en Madrid, con unas rentas de 2.940 €/m²/año, lo que representa también un aumento del 9 %, y que la sitúa en la posición 33 del ranking a nivel europeo. En España, completa el podio Portal de l'Àngel, en Barcelona (2.880 €/m²/año) y, tras ésta, las calles comerciales más caras son Preciados y Gran Vía, en Madrid (2.880 €/m²/año). La Quinta Avenida de Nueva York es la calle comercial más cara del mundo, según el informe, con unas rentas de 20.384 €/m²/año. La segunda posición este año la ocupa la italiana Via Montenapoleone, en Milan, tras un aumento del 20 % en las rentas hasta situarse en los 18.000 €/m²/año, desbancando a la lujosa Tsim Sha de Hong Kong, que cae de la segunda a la tercera posición con 15.219 €/m²/año. Entre las cinco primeras, la calle New Bond de Londres (14.905 €/m²/año) es la cuarta, y la parisina Champs Elysees la quinta (11.414 €/m²/año).