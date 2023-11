Afluencia multitudinaria en el cementerio de Palma por Tots Sants con alguna queja por robo de flores y jarrones.

A lo largo de la jornada, miles de personas se han ido acercando al cementerio de Son Valentí, el epicentro de la celebración de Tots Sants. Y como viene siendo tradición, la comitiva municipal ha iniciado su recorrido por el cementerio, a cuyas puertas se ha colocado el Árbol de los Recuerdos, donde los visitantes iban dejando mensajes para los que ya no están. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado del equipo de gobierno y los representantes de los partidos de la oposición llevaron a cabo el itinerario por el camposanto, donde colocaron sendas coronas de flores en la plaza de la Llibertat y la plaza del Record. Una jornada entrañable y apacible, enturbiada por las quejas de algunos ciudadanos por el robo de jarrones, flores y adornos metálicos de las lápidas.

Belén Soto, regidora y presidenta de la Empresa Funerària Municipal (EFM), señaló en su discurso que «nos reunimos aquí en recuerdo y homenaje a las personas que ya no están aquí con nosotros. Es un día de recordar a los difuntos y quiero mostrar mi afecto a las personas que han perdido a algún familiar este año». La concejala de Infraestructures quiso reconocer «la profesionalidad de los empleados de la EFM, todo el año pero en especial en un día como hoy tan intenso». Soto señaló que el objetivo es que los cementerios de Palma y los servicios funerarios de la EFM estén «abiertos a la ciudadanía, en un día para el recuerdo y la esperanza».

Por su parte, el alcalde de Palma explicó que «en un día tan señalado, miles de personas acuden al cementerio para llevar a cabo la ofrenda floral». Martínez señaló que «se trata de una fecha con gran actividad donde se han llevado a cabo medidas excepcionales en materia de movilidad, transporte, seguridad y adecuación del cementerio». Alabó el «gran trabajo de los funcionarios de la EFM a lo largo de todo el año» y apostó por unas «prestaciones de calidad y donde brilla la excelencia. En los más de 100 días desde la investidura he podido comprobar el trabajo que han de afrontar los funcionarios y lo saben todos los ciudadanos que han necesitado de estos servicios. Tenemos la suerte de tener un equipo extraordinario, competente y comprometido con el oficio».

Mientras se llevaba a cabo la ofrenda floral en la plaza del Record, varios ciudadanos mostraron su disgusto ya que habían sufrido del robo de flores, jarrones, macetas e incluso apliques metálicos que adornan las lápidas. Águeda Coronado lamentó el hurto, «solo han dejado un cristo de metal hueco, pero han desaparecido las anillas que sujetaban los jarrones». Por su parte, Anselmo Cardona denunció que «nos han quitado los ramos que vinimos a colocar hacer dos días. También se han llevado los jarrones». Un funcionario de la EFM acudió a atenderles tras tener constancia de estos incidentes.

Después del acto oficial, se ha celebrado en el Muro de la Memoria a las víctimas del golpe de Estado y del franquismo, organizado por Memòria de Mallorca. Este año no ha estado presente ningún representante del equipo de gobierno, al que si asistieron miembros de PSOE. Més y Podemos. Este año no ha habido ni sillas ni escenario para este acto, en el que en los últimos años sí ha colaborado el Ajuntament de Palma.

Maria Antònia Oliver, portavoz de Memòria de Mallorca, advirtió que el Muro de la Memòria tenía el objetivo de «ofrecer un lugar a las personas que no tenían un rincón donde presentar flores a sus familiares desaparecidos. Estos días invitamos a todo el mundo, a todos los partidos políticos, democráticos, claro, a poner flores. Queremos recuperar los cuerpos, pero también su memoria y su vida».

Oliver advirtió que «es una lástima, pero en los últimos años habíamos conseguido muchos derechos, se había hecho un trabajo encomiable pero las nuevas autoridades quieren derogar la Ley de la Memoria Histórica. No podemos hacer las cosas de perfil para que no se enfaden los socios», dijo en referencia al PP y Vox. Oliver señaló que cuatro meses después de entrar el nuevo Govern «aún no se han constituido las comisiones de la Memòria Histórica. Nos han dicho que seguirán, pero no sabemos cuándo».